"Экс-регионал" работал на ФСБ и наводил авиабомбы на Сумскую область, — СБУ (фото)

По данным правоохранителей, подозреваемый осуществлял разведывательные вылазки и пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ.

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СБУ задержала бывшего местного "функционера" запрещенной политсилы "Партия регионов", которого подозревают в сотрудничестве с вражескими спецслужбами и подготовке ударов по Сумской области. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители предотвратили авиаудар российских войск по новым линиям обороны на границе Сумской области. Захватчики планировали для огневого поражения украинских укрепрайонов применить удары управляемыми авиабомбами.

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СБУ задержала агента РФ, которая шпионила за боевой авиацией вблизи Кривого Рога (фото)

В результате спецоперации СБУ "на горячем" задержали агента ФСБ. Он проводил на территории региона доразведку вблизи оборонительной линии.

Во время разведывательной вылазки фигурант пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ. Это позволило бы скорректировать по нему вражеский авиаудар. Сотрудники правоохранительных структур изъяли у подозреваемого мобильный телефон, с которого он пытался отправить оккупантам фото и геолокацию потенциальной "цели".

Благодаря оперативному реагированию Служба безопасности сорвала попытку российских спецслужб получить агентурный "отчет". Он не был использован для организации подготовки воздушных ударов.

По информации следствия, задержанным оказался бывший местный "функционер" запрещенной Партии регионов. После деоккупации Сумской области он был завербован кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории области.

Фото: СБУ

Экс-регионал попал во внимание российских спецслужб из-за собственных сообщений в одном из мессенджеров, в котором восхвалял кремлевский режим. Для выполнения вражеских задач фигурант, как утверждают в СБУ, выходил на местность, где скрыто фотографировал военные объекты и фиксировал их координаты.

Напомним, 5 апреля в Одессе задержали иностранцев, которые работали на ФСБ. По информации следствия, фигуранты создали в городе общественную организацию, действовавшую под видом оказания помощи для легализации граждан других государств в Украине.