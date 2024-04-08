"Ексрегіонал" працював на ФСБ та наводив авіабомби на Сумщину, — СБУ (фото)

За даними правоохоронців, підозрюваний здійснював розвідувальні вилазки та намагався встановити точні координати військового об’єкта ЗСУ.

Related video

СБУ затримала колишнього місцевого "функціонера" забороненої політсили "Партія регіонів", якого підозрюють у співпраці з ворожими спецслужбами та підготовці ударів по Сумській області. Про це 8 квітня повідомила пресслужба відомства.

Правоохоронці запобігли авіаудару російських військ по нових лініях оборони на прикордонні Сумської області. Загарбники планували для вогневого ураження українських укріпрайонів застосувати удари керованими авіабомбами.

Важливо

СБУ затримала агентку РФ, яка шпигувала за бойовою авіацією поблизу Кривого Рогу (фото)

Внаслідок спецоперації СБУ "на гарячому" затримали агента ФСБ. Він проводив на території регіону дорозвідку поблизу оборонної лінії.

Під час розвідувальної вилазки фігурант намагався встановити точні координати військового об’єкта ЗСУ. Це дозволило б скоригувати по ньому ворожий авіаудар. Співробітники правоохоронних структур вилучили у підозрюваного мобільний телефон, з якого він намагався відправити окупантам фото та геолокацію потенційної "цілі".

Завдяки оперативному реагуванню Служба безпеки зірвала спробу російських спецслужб отримати агентурний "звіт". Він не був використаний для організації підготовки повітряних ударів.

За інформацією слідства, затриманим виявився колишній місцевий "функціонер" забороненої Партії регіонів. Після деокупації Сумської області він був завербований кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області.

Фото: СБУ

Ексрегіонал потрапив до уваги російських спецслужб через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим. Для виконання ворожих завдань фігурант, як стверджують в СБУ, виходив на місцевість, де приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати.

Нагадаємо, 5 квітня в Одесі затримали іноземців, які працювали на ФСБ. За інформацією слідства, фігуранти створили в місті громадську організацію, що діяла під виглядом надання допомоги для легалізації громадян інших держав в Україні.