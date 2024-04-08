"Отсидеться никому не удастся": командующий Сухопутными войсками ВСУ призвал противостоять РФ

Генерал Александр Павлюк считает, что большее количество украинцев в рядах войска позволит приблизить победу и мир.

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Украинцы должны противостоять оккупантам, став в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы не воплотить их кровожадные замыслы. Александр Павлюк, командующий Сухопутных войск ВСУ, высказал свое мнение в Facebook.

Наличие большего количества украинцев в войсках, по его мнению, позволит эффективнее противостоять врагу. Именно этот фактор, по его словам, даст возможность ускорить возвращение украинских городов к мирной жизни.

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"Должны осознать, что отсидеться никому не удастся", — заявил Павлюк.

Командующий Сухопутных войск ВСУ призвал украинцев оставить эмоции, не поддаваться на провокации.

"Россия никого не оставит в покое. Ни тех, кто спрятался, ни тех, кто предал Украину!", — пояснил он.

Павлюк добавил, что стоит всегда поддерживать бойцов ВСУ. Способность каждого украинца помогать армии позволит быстрее защитить свое будущее и семьи, а также своей страны.

Мобилизация с 25 лет в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал законопроект, который предусматривает снижение предельного возраста призыва мужчин до 25 лет.

Депутаты Верховной Рады проголосовали за него в первом чтении за основу и в целом. Решение принято еще 30 мая 2023 года.

В Генштабе ВСУ 5 апреля сообщили, что мужчины в возрасте от 25 лет будут подлежать постановке на воинский учет военнообязанных или снятию с него. Согласно обновленным нормам законодательства, теперь призывники смогут выбирать год прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.

Напомним, 5 апреля в правительстве объяснили, будут ли призывать 500 тысяч украинцев. В течение года, как надеется руководитель украинского правительства, будет выполнена задача относительно мобилизационных мероприятий.