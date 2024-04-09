Глава МИД Британии провел переговоры с Трампом, стремясь усилить поддержку помощи Украине

По мнению Дэвида Кэмерона, любая альтернатива помощи Украине подтолкнет Путина к более решительным шагам в отношении европейских границ, которые он собирается перекраивать силой, что будет отчетливо услышано в Китае, Иране и Северной Корее.

Related video

Во время своего визита в США министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призовет политиков Конгресса решить вопрос поддержки Украины, включая пакет финансовой помощи. Об этом пишут мировые СМИ.

Как отмечает The Telegraph, беседа Кэмерона с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, которая стала первой после ухода Трампа с поста президента страны, касалась Украины, войны в секторе Газа и будущего НАТО.

Важно

Кулеба и Кэмерон согласовали шаги для усиления украинской ПВО, в частности поставки Patriot

Инсайдеры в британском правительстве подчеркнули, что задачей Кэмерона было, чтобы Трамп услышал, насколько жизненно важна помощь Украине безопасности самой Америки и Европы.

"Успех Украины и неудача Путина жизненно важны для американской и европейской безопасности. Это покажет, что границы имеют значение, что агрессия не окупается и что такие страны, как Украина, свободны выбирать свое будущее", — подчеркнул Кэмерон перед поездкой.

И добавил, что любая альтернатива только подтолкнет Путина к его дальнейшим, более решительным шагам в отношении европейских границ, которые он собирается перекраивать силой, что будет отчетливо услышано в Китае, Иране и Северной Корее.

Ранее в 2024 году, напоминает The Telegraph, Великобритания объявила о выделении дополнительных 2,5 миллиарда фунтов стерлингов для помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

По сведениям The Guardian, Кэмерон также планирует в ближайшие дни встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, советником по нацбезопасности Белого дома Джейком Салливаном. Также глава британского МИД планирует беседу со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, которому он также хочет объяснить всю пагубность блокирования поддержки Украины.

"Кэмерон будет настаивать на том, чтобы Украине были предоставлены ресурсы, необходимые для "перехода в наступление" в 2025 году, и призовет лидеров Конгресса "изменить повествование" о поддержке Киева", — пишет Guardian со ссылкой на представителей британского МИДа.

Глава внешнеполитического ведомства, комментируя блокаду финансирования Украины, предупреждал Конгресс США, насколько недопустима слабость, сродни "проявленной против Гитлера в 1930-е годы". Он подчеркнул, что США должны оставаться "краеугольным камнем" в борьбе за демократию в глобальном масштабе, и, безусловно, поддержка Америки очень важна для Украины.

Вместе с тем, Guardian подчеркивает, что комментарии главы британского МИД вызвали гнев ярой трампистки и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая посоветовала ему "беспокоиться о своей стране".

Как отмечает издание, ранее ЕС пообещал выделить еще 43 миллиардов фунтов стерлингов в помощь Украине.

Важно

Не стать мишенью Кремля: в британском МИД исключили отправку войск НАТО в Украину

Напомним, что спикер МИД РФ Мария Захарова 3 апреля заявила, что французское командование уже утвердило состав подразделений французского иностранного легиона численностью около 1500 человек для переброски в Украину.