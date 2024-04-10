Россия атаковала дронами Одесскую и Николаевскую области: где сработала ПВО

В ВСУ сообщили, что первые группы БПЛА направились в сторону Николаевской области. Позже была замечена еще одна группа дронов в направлении Одесской области.

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Российские войска ночью 10 апреля атаковали дронами-камикадзе Shahed Одесскую и Николаевскую области. Первое сообщение о движение вражеских дронов в 01:40 ночи написали Воздушные силы ВСУ.

Так, сперва дроны двигались в направлении Одесской области, но затем изменили курс и отправились в Николаевскую область. Уже в 02:02 ночи в ВСУ предупредили жителей Очакова, что БПЛА приближаются к ним.

БПЛА атаковали юг Украины

В 02:37 ВСУ сообщили, что о нескольких группах беспилотников, в воздушном пространстве на юге Николаевской области. Они двигались на север. В 03:04 ночи стало известно о еще одной группе БПЛА в направлении Николаевщины.

В 03:50 ночи Воздушные силы объявили отбой тревоги в связи с активностью БПЛА, но уже через час были зафиксированы новые дроны в направлении Одесской области.

Воздушная тревога в Украине

Как сообщил Telegram-канал "Николаевский Ванек" в 04:55, "Шахеды" направились в сторону города Черноморск.

Ранее сообщалось, что авиация РФ приближается к линии фронта из-за задержки помощи Украине. Так, острая нехватка боеприпасов в ВСУ — это большая проблема, решением которой уже занимаются европейские союзники.