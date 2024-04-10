Росія атакувала дронами Одеську та Миколаївську області: де спрацювала ППО

У ЗСУ повідомили, що перші групи БПЛА попрямували в бік Миколаївської області. Пізніше було помічено ще одну групу дронів у напрямку Одеської області.

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Російські війська вночі 10 квітня атакували дронами-камікадзе Shahed Одеську та Миколаївську області. Перше повідомлення про рух ворожих дронів о 01:40 ночі написали Повітряні сили ЗСУ.

Так, спершу дрони рухалися в напрямку Одеської області, але потім змінили курс і вирушили в Миколаївську область. Уже о 02:02 ночі в ЗСУ попередили жителів Очакова, що БПЛА наближаються до них.

БПЛА атакували південь України

О 02:37 ЗСУ повідомили, що про кілька груп безпілотників у повітряному просторі на півдні Миколаївської області. Вони рухалися на північ. О 03:04 ночі стало відомо про ще одну групу БПЛА в напрямку Миколаївщини.

О 03:50 ночі Повітряні сили оголосили відбій тривоги у зв'язку з активністю БПЛА, але вже за годину було зафіксовано нові дрони в напрямку Одеської області.

Повітряна тривога в Україні

Як повідомив Telegram-канал "Николаевский Ванек" о 04:55, "Шахеди" попрямували в бік міста Чорноморськ.

Раніше повідомлялося, що авіація РФ наближається до лінії фронту через затримку допомоги Україні. Так, гостра нестача боєприпасів у ЗСУ — це велика проблема, вирішенням якої вже займаються європейські союзники.