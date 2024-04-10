Повышенная готовность: НАТО построит штаб-квартиру сухопутных сил в 100 км от границы с Россией

Предполагается, что для работы в Миккели отправят минимум 375 офицеров стран-членов Альянса, из них по крайней мере 25 — от Финляндии.

Related video

В городе Миккели на юге Финляндии, расположенном примерно в 100 километрах от российской границы, планируется создание новой штаб-квартиры сухопутных сил НАТО. Об этом идет речь в материале финской газеты Iltalehti.

Издание отмечает, что в Миккеле действует так называемый штаб высокой готовности, он находится в оперативном состоянии 24 часа в сутки. Власти планируют создать там штаб-квартиру НАТО, которая будет подчиняться командованию объединенных сил в городе Норфолк в США — части военного командования НАТО.

Кроме того, известно о планах отправить для работы в Миккели минимум 375 офицеров стран-членов НАТО, из них по меньшей мере 25 — от Финляндии. Предполагается, что в мирное время структура будет позволять координировать сухопутные операции в регионе.

Важно

"Сильный документ": Украина и Финляндия подписали двустороннее соглашение по безопасности (видео)

Глава Министерства обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам рассказал, что благодаря созданию центра командования сухопутных сил НАТО будет возможность "пожать плоды членства всех северных стран" в Альянсе.

"Чтобы мы действительно могли воспользоваться преимуществами пребывания всех скандинавских стран в НАТО, важно, чтобы мы находились в одном штабе для всех вооруженных сил", — говорит Грам.

Журналисты издания отмечают, что убедить главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в целесообразности создать новую штаб-квартиру в Финляндии смогла Норвегия. Этот вопрос также будет обсуждаться на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне в июле этого года.

4 марта стало известно, что у северных границ России начались масштабные военные учения сил НАТО Nordic Response 2024 с участием более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Причем такие маневры впервые прошли на территории Финляндии.

Также 13 марта президент России Владимир Путин анонсировал появление систем поражения на границе с Финляндией. По его словам, он не понимает, почему финская власть после многих десятилетий нейтралитета решила объявить свои решительные намерения относительно вступления в НАТО.