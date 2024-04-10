Повышенная готовность: НАТО построит штаб-квартиру сухопутных сил в 100 км от границы с Россией
Предполагается, что для работы в Миккели отправят минимум 375 офицеров стран-членов Альянса, из них по крайней мере 25 — от Финляндии.
В городе Миккели на юге Финляндии, расположенном примерно в 100 километрах от российской границы, планируется создание новой штаб-квартиры сухопутных сил НАТО. Об этом идет речь в материале финской газеты Iltalehti.
Издание отмечает, что в Миккеле действует так называемый штаб высокой готовности, он находится в оперативном состоянии 24 часа в сутки. Власти планируют создать там штаб-квартиру НАТО, которая будет подчиняться командованию объединенных сил в городе Норфолк в США — части военного командования НАТО.
Кроме того, известно о планах отправить для работы в Миккели минимум 375 офицеров стран-членов НАТО, из них по меньшей мере 25 — от Финляндии. Предполагается, что в мирное время структура будет позволять координировать сухопутные операции в регионе.
Глава Министерства обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам рассказал, что благодаря созданию центра командования сухопутных сил НАТО будет возможность "пожать плоды членства всех северных стран" в Альянсе.
"Чтобы мы действительно могли воспользоваться преимуществами пребывания всех скандинавских стран в НАТО, важно, чтобы мы находились в одном штабе для всех вооруженных сил", — говорит Грам.
Журналисты издания отмечают, что убедить главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе в целесообразности создать новую штаб-квартиру в Финляндии смогла Норвегия. Этот вопрос также будет обсуждаться на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне в июле этого года.
4 марта стало известно, что у северных границ России начались масштабные военные учения сил НАТО Nordic Response 2024 с участием более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Причем такие маневры впервые прошли на территории Финляндии.
Также 13 марта президент России Владимир Путин анонсировал появление систем поражения на границе с Финляндией. По его словам, он не понимает, почему финская власть после многих десятилетий нейтралитета решила объявить свои решительные намерения относительно вступления в НАТО.