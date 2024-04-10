Стратегический бомбардировщик B-21 Raider стал дешевле: как удалось сэкономить

По словам министра Воздушных сил США Фрэнка Кендалла, снижение стоимости для армии является признаком, что программа движется в правильном направлении.

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Воздушные силы США добились снижения цены за один бомбардировщик B-21 Raider благодаря переговорам с производителем Northrop Grumman. Об этом сообщает Defense News.

Министр Воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что достижение снижения стоимости стелс-бомбардировщика Raider является признаком, что программа движется в правильном направлении. Также он отказался публично обсуждать важные этапы развития программы в 2025 финансовом году из-за высокой секретности самолетов. Он лишь ограничился тем, что ни объемы, ни масштабы программы не корректировались.

В Northrop Grumman заявили, что компания потратила в последнем квартале 2023 года почти 1,6 млрд долларов. Сейчас есть рост затрат на производство и определенные макроэкономические сбои. Однако производитель ожидал, что в начале они будут иметь убытки.

Б-21 Рейдер Фото: ВВС США

Сейчас B-21 Raider постепенно разворачивают на мелкосерийное производство. Воздушные силы поэтому пытаются убедиться, что они планируют все аспекты программы: создание оборудования для обслуживания и эксплуатации, обучение летчиков, команды обслуживания и создание тренажеров.

"Я видел, как у программ случались проблемы, потому что слишком много внимания уделялось платформе и недостаточно всем необходимым для ее поддержки. Надеюсь, мы избежим этого в случае с B-21", — пояснил Кендалл.

Напомним, Китай готовится представить стратегический бомбардировщик H-20, чтобы догнать США с американскими B-21.

26 января стартовало производство стелс-бомбардировщиков B-21 Raider.