Стратегічний бомбардувальник B-21 Raider став дешевше: як вдалося зекономити

За словами міністра Повітряних сил США Френка Кендалла, зниження вартості для армії є ознакою, що програма рухається в правильному напрямку.

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Повітряні сили США добилися зниження ціни за один бомбардувальник B-21 Raider завдяки переговорам з виробником Northrop Grumman. Про це повідомляє Defense News.

Міністр Повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що досягнення зниження вартості стелс-бомбардувальника Raider є ознакою, що програма рухається в правильному напрямку. Також він відмовився публічно обговорювати важливі етапи розвитку програми у 2025 фінансовому році через високу секретність літаків. Він лише обмежився тим, що ні обсяги, ні масштаби програми не коригувалися.

У Northrop Grumman заявили, що компанія витратила в останньому кварталі 2023 року майже 1,6 млрд доларів. Зараз є зростання витрат на виробництво та певні макроекономічні збої. Проте виробник очікував, що на початку вони матимуть збитки.

B-21 Raider Фото: ВПС США

Зараз B-21 Raider поступово розгортають на малосерійне виробництво. Повітряні сили тому намагаються переконатися, що вони планують усі аспекти програми: створення обладнання для обслуговування і експлуатації, навчання льотчиків, команди обслуговування та створення тренажерів.

"Я бачив, як у програм траплялися проблеми, тому що надто багато уваги приділялося платформі та недостатньо всім необхідним для її підтримки. Сподіваюся, ми уникнемо цього у випадку з B-21", — пояснив Кендалл.

Нагадаємо, Китай готується представити стратегічний бомбардувальник H-20, щоб наздогнати США з американськими B-21.

26 січня стартувало виробництво стелс-бомбардувальників B-21 Raider.