Рада закончила рассмотрение отклоненных правок к мобилизационному законопроекту

Большинство поправок из более четырех тысяч Верховная Рада отклонила, ведь не хватало голосов народных избранников, поскольку, по словам народного депутата, в зале под конец заседания осталось 30 парламентариев. Голосование за сам законопроект состоится утром, 11 апреля.

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Верховная Рада рассмотрела все 4294 отклоненные правки к законопроекту №10449 относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета. На это народным депутатам понадобилось 11 часов. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Все отклоненные правки среди 4294 правок в законопроект о мобилизации прошли. На это ушло 11 часов", — написал Железняк.

Он уточнил, что в зале Верховной Рады до конца заседания оставалось 30 депутатов.

"Сейчас перерыв до утра, далее утром "мотивационное" выступление военных...потом 31-е голосование за 31-ю учтенную правку в закон...и последнее голосование за законопроект в целом", — сообщил Железняк.

Рассмотрение учтенных профильным комитетом правок также состоится утром, 11 апреля.

Что известно о мобилизационном законопроекте

7 февраля 243 народных депутата приняли в первом чтении законопроект об усилении мобилизации в Украине. Несмотря на то, что оборонный комитет парламента рекомендовал принять документ без дополнительных предложений, Верховная Рада решила оставить обычную процедуру для рассмотрения этого документа — то есть 14 дней для внесения поправок, их обработки и второе чтение. До 21 февраля (когда завершился срок внесения правок) народные избранники подали 4294 поправок, что является одним из рекордов, установленных в ВРУ.

Сам документ призван изменить правила призыва в армию. В частности, согласно тексту законопроекта повестку могут прислать в электронный кабинет призывника. Право на вручение повесток предоставляется:

представителям органов местного самоуправления;

руководителям предприятий, учреждений, организации, которые являются местом работы военнообязанного независимо от формы собственности и подчинения;

руководители образовательных учреждений;

управляющим многоквартирных домов (ЖЭК и ОСМД);

должностным лицам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (необязательно руководители).

Однако документ четко не объясняет, где можно вручать повестки.

Кроме того, народный депутат Даниил Гетманцев 10 апреля сообщил, что в законопроекте №10449 закреплен ряд категорий лиц, которые во время действия военного положения могут получить отсрочку от мобилизации. В частности — это:

лица с инвалидностью всех групп и те, кто имеет право на отсрочку по состоянию здоровья. Им предоставляют отсрочку на срок от 6 до 12 месяцев, после чего снова необходимо будет пройти медицинскую комиссию;

граждане, которые имеют трех несовершеннолетних детей. Однако здесь есть условие, чтобы не было долгов по алиментам, которые превышают 3-месячный объем;

родители-одиночки, чей супруг или супруга погибли/пропали без вести. То же самое касается тех, кто лишен родительских прав или находится в тюрьме;

отец или мать несовершеннолетнего ребенка, чей партнер сейчас проходит военную службу;

родители несовершеннолетних детей-инвалидов или с тяжелыми заболеваниями. Также право на отсрочку имеют родители совершеннолетних детей-инвалидов;

усыновители детей-инвалидов, однако в том случае, если на момент усыновления они были признаны сиротами или лишены родительской опеки.

Напомним, 9 апреля сообщалось, что комитет по вопросам нацбезопасности и обороны закончил подготовку окончательной версии законопроекта о мобилизации, однако только зал Парламента решит, принимать весь документ или отдельную правку. Все решения могут быть приняты уже 11 апреля.

Также 9 апреля народный депутат и член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что украинские мужчины за рубежом смогут обновить свои персональные данные без возвращения на родину. В частности, это можно будет сделать дистанционно.