Рада закінчила розгляд відхилених правок до мобілізаційного законопроєкту

Більшість поправок з понад чотирьох тисяч Верховна Рада відхилила, адже не вистачало голосів народних обранців, оскільки, за словами народного депутата, в залі під кінець засідання залишилось 30 парламентарів. Голосування за сам законопроєкт відбудеться зранку, 11 квітня.

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Верховна Рада розглянула усі 4294 відхилені правки до законопроєкту №10449 щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. На це народним депутатам знадобилось 11 годин. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Всі відхилені правки серед 4294 правок у законопроєкт про мобілізацію пройшли. На це пішло 11 годин", — написав Железняк.

Він уточнив, що у залі Верховної Ради до кінця засідання залишалось 30 депутатів.

"Зараз перерва до ранку, далі зранку "мотиваційний" виступ військових…потім 31-е голосування за 31-у враховану правку в закон…і останнє голосування за законопроєкт в цілому", — повідомив Железняк.

Розгляд врахованих профільним комітетом правок також відбудеться зранку, 11 квітня.

Що відомо про мобілізаційний законопроєкт

7 лютого 243 народні депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації в Україні. Попри те, що оборонний комітет парламенту рекомендував прийняти документ без додаткових пропозицій, Верховна Рада вирішила залишити звичайну процедуру для розгляду цього документу — тобто 14 днів для внесення правок, їх опрацювання та друге читання. До 21 лютого (коли завершився термін внесення правок) народні обранці подали 4294 правок, що є одним з рекордів, встановлених у ВРУ.

Сам документ покликаний змінити правила призову до армії. Зокрема, згідно з текстом законопроєкту повістку можуть надіслати в електронний кабінет призовника. Право на вручення повісток надається:

представникам органів місцевого самоврядування;

очільникам підприємств, установ, організації, які є місцем роботи військовозобов’язаного незалежно від форми власності та підпорядкування;

керівники освітніх закладів;

управителям багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ);

посадовим особам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (необов'язково керівники).

Однак документ чітко не пояснює, де можна вручати повістки.

Крім того, народний депутат Данило Гетманцев 10 квітня повідомив, що у законопроєкті №10449 закріплено низку категорій осіб, які під час дії воєнного стану можуть отримати відстрочку від мобілізації. Зокрема — це:

особи з інвалідністю всіх груп і ті, хто має право на відстрочку за станом здоров'я. Їм надають відстрочку на термін від 6 до 12 місяців, після чого знову необхідно буде пройти медичну комісію;

громадяни, які мають трьох неповнолітніх дітей. Однак тут є умова, щоб не було боргів за аліментами, які перевищують 3-місячний обсяг;

батьки-одинаки, чий чоловік або дружина загинули/зникли безвісти. Те ж саме стосується тих, хто позбавлений батьківських прав або перебуває у в'язниці;

батько або мати неповнолітньої дитини, чий партнер зараз проходить військову службу;

батьки неповнолітніх дітей-інвалідів або з важкими захворюваннями. Також право на відстрочку мають батьки повнолітніх дітей-інвалідів;

усиновителі дітей-інвалідів, однак у тому випадку, що на момент усиновлення їх було визнано сиротами або позбавлено батьківського піклування.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що комітет з питань нацбезпеки і оборони закінчив підготовку остаточної версії законопроєкту про мобілізацію, однак тільки зал Парламенту вирішить, ухвалювати весь документ чи окрему правку. Усі рішення можуть бути ухвалені вже 11 квітня.

Також 9 квітня народний депутат і член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що українські чоловіки за кордоном зможуть оновити свої персональні дані без повернення на батьківщину. Зокрема, це можна буде зробити дистанційно.