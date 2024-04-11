В России горел производственный склад: есть погибший (фото, видео)

Пожар полностью ликвидирован. На месте работают более 80 человек и 27 единиц техники. Причина пожара пока не установлена.

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В ночь на 11 апреля в российском Ижевске, республика Удмуртия, горело здание по производству пакетов на 1 000 квадратных метрах. Минимум один человек погиб, еще двое — обратились за медицинской помощью. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям России.

"В Удмуртии сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар. В Ижевске горит здание по производству пакетов на 1 000 квадратных метрах. Предварительно, 36 человек эвакуировались самостоятельно", — говорится в сообщении.

Позже в МЧС сообщили, что при разборе завалов обнаружен труп, а за медицинской помощью обратились два человека.

В Ижевске горит производственный склад В Ижевске горит производственный склад В Ижевске горит производственный склад В Ижевске горит производственный склад В Ижевске горит производственный склад

Пожар полностью ликвидирован. На месте работают более 80 человек и 27 единиц техники.

Причина пожара пока не установлена.

Что еще горело этой ночью в России

Также в ночь з 10 на 11 апреля на территории Липецкой области вводили режим воздушной опасности из-за атаки БпЛА на территории Добровского округа. Дрон упал на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе, в результате чего возник пожар.

"Жертв нет! На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Глава района Анатолий Попов оперативно докладывает о ситуации", написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он также подчеркнул, что в регионе сохраняется желтый уровень угрозы.

Больница в селе Доброе, Липецкой области Фото: Телеграм

Напомним, 11 апреля издание Bloomberg сообщило, что спрос на системы противовоздушной обороны в России вырос в четыре раза только за последний год. Увеличение количества атак на российские заводы и другие военные объекты с помощью украинских дронов заставила российские компании собственными силами искать способы защитить свои предприятия. По подсчетам Bloomberg, государственные компании и государственные учреждения потратили в прошлом году не менее 1,7 миллиарда рублей (18,4 миллиона долларов США) на электронную безопасность.

2 апреля состоялась атака дронов по военным объектам РФ в Татарстане. Тогда взрывы прогремели на площадке, где производили дроны-камикадзе "Шахед", а также на нефтеперерабатывающем комплексе.