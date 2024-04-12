Только 20% мужчин призывного возраста думают о присоединении к ВСУ, — исследование (видео)

По словам журналистов, 60% респондентов характеризуют работу ТЦК негативно, 19% — положительно, а 21% опрошенных затруднились с ответом.

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Процесс мобилизации в Украине 50% опрошенных для программы "Новый отсчет" оценивают негативно. Опрос проводился в начале апреля по заказу АО "НСТУ". Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что 25% опрошенных граждан считают, что мобилизационный процесс идет в правильном направлении, а 25% воздержались от ответа.

В материале говорится, что этом женщинам сложнее дать оценку мобилизации, чем мужчинам. Что касается населенных пунктов, то большие города чаще считают, что все идет правильным путем (30% против 22% в городах до 50 тыс. и селах).

Что касается мобилизации, то, как сообщается, большая часть респондентов возлагает ответственность за неправильный процесс на ТЦК (59%) и Верховную Раду (55%). На втором месте находятся Верховный главнокомандующий (48%), а на третьем – Кабинет министров и военно-врачебная комиссия (37%). На последнем месте в списке находятся граждане, уклоняющиеся от мобилизации (уклоняющие, 15%) и СМИ (12%).

Согласно результатам опроса, мужчины чаще женщин возлагают ответственность за неправильную мобилизацию на ТЦК (64% против 53% среди женщин) и ВВК (42% против 32% соответственно).

Издание пишет, что только 20% мужчин призывного возраста 25-59 лет, которые пока не служат, рассматривают для себя возможность присоединиться к армии: уйти добровольцем, подписать контракт или мобилизоваться. 63% такой возможности не рассматривают, а 17% пока не определились.

По словам журналистов, такое мнение характерно для мужчин всех возрастов, регионов и типов населенного пункта.

Сообщается, что 60% респондентов характеризуют работу ТЦК негативно, 19% — положительно, а 21% опрошенных затруднились с ответом.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось, что военные могут получить дополнительные выплаты за уничтоженную технику. Военнослужащие, находящиеся непосредственно на передовой и уничтожающие технику, могут получить вознаграждение. Дополнительные средства предусмотрят и для бойцов, которые отслужили год и более, рассказал нардеп Вадим Ивченко.