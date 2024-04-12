Тільки 20% чоловіків призовного віку думають про приєднання до ЗСУ, — дослідження (відео)

За словами журналістів, 60% респондентів характеризують роботу ТЦК негативно, 19% — позитивно, а 21% опитаних не змогли відповісти.

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Процес мобілізації в Україні 50% опитаних для програми "Новий відлік" оцінюють негативно. Опитування проводилося на початку квітня на замовлення АТ "НСТУ". Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що 25% опитаних громадян вважають, що мобілізаційний процес іде в правильному напрямку, а 25% утрималися від відповіді.

У матеріалі йдеться, що жінкам складніше дати оцінку мобілізації, ніж чоловікам. Що стосується населених пунктів, то великі міста частіше вважають, що все йде правильним шляхом (30% проти 22% у містах до 50 тис. і селах).

Що стосується мобілізації, то, як повідомляється, більша частина респондентів покладає відповідальність за неправильний процес на ТЦК (59%) і Верховну Раду (55%). На другому місці — Верховний головнокомандувач (48%), а на третьому — Кабінет міністрів і військово-лікарська комісія (37%). На останньому місці в списку — громадяни, які ухиляються від мобілізації (ті, що ухиляються, 15%) і ЗМІ (12%).

Згідно з результатами опитування, чоловіки частіше за жінок покладають відповідальність за неправильну мобілізацію на ТЦК (64% проти 53% серед жінок) і ВВК (42% проти 32% відповідно).

Видання пише, що лише 20% чоловіків призовного віку 25-59 років, які поки що не служать, розглядають для себе можливість приєднатися до армії: піти добровольцем, підписати контракт або мобілізуватися. 63% такої можливості не розглядають, а 17% поки що не визначилися.

За словами журналістів, така думка характерна для чоловіків різного віку, регіонів і типів населеного пункту.

Повідомляється, що 60% респондентів характеризують роботу ТЦК негативно, 19% — позитивно, а 21% опитаних не змогли відповісти.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося, що військові можуть отримати додаткові виплати за знищену техніку. Військовослужбовці, які перебувають безпосередньо на передовій і знищують техніку, можуть отримати винагороду. Додаткові кошти передбачать і для бійців, які відслужили рік і більше, розповів нардеп Вадим Івченко.