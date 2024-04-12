Танки, две пушки, АГС, миномет: в 3 ОШБр показали результат уничтожения оккупантов (видео)

Украинские войска нанесли удары по позициям российских захватчиков благодаря БПЛА.

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Подразделения Третьей штурмовой показали результаты работы ударных дронов. В Telegram-канале опубликовали соответствующее видео.

Ликвидировали бойцы несколько танков, две пушки, АГС, миномет, машины. Удары нанесли и по позициям российских оккупантов, укрытия живой силы.

Бойцы батальона беспилотных систем, противотанкового и 2-го механизированного батальонов продолжают проводить успешные мероприятия по уничтожению российских военных.

Уничтожение техники РФ

ВСУ 1 апреля уничтожили танковую колонну войск РФ. Работу провели 14-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных комплексов (БПАК).

1 апреля в ССО показали, как операторы 3-го отдельного полка Украины уничтожили автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель" войск РФ на Запорожском направлении.

Также 29 марта, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что бойцы из 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха успешно ликвидировали вражеский танк. Это произошло благодаря противотанковой системе "Джавелин". Тяжелая вражеская бронетехника после успешного попадания немедленно взорвалась, но и в дальнейшем продолжила двигаться.

Напомним, 5 апреля Возле Тоненького украинские войска за один штурм уничтожили 36 танков РФ. Оккупанты работали накатами в несколько волн по 5-6 единиц техники. Силы обороны отработали по россиянам FPV-дронами, "Стугной" и "Джавелинами".