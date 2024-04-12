Танки, дві гармати, АГС, міномет: у 3 ОШБр показали результат знищення окупантів (відео)

Українські війська завдали ударів по позиціях російських загарбників завдяки БПЛА.

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Підрозділи Третьої штурмової показали результати роботи ударних дронів. У Telegram-каналі опублікували відповідне відео.

Ліквідували бійці кілька танків, дві гармати, АГС, міномет, автівки. Удари завдали й по позиціях російських окупантів, укриття живої сили.

Бійці батальйону безпілотних систем, протитанкового й 2-го механізованого батальйонів й надалі проводять успішні заходи зі знищення російських військових.

Знищення техніки РФ

ЗСУ 1 квітня знищили танкову колону військ РФ. Роботу провели 14-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних комплексів (БПАК).

1 квітня в ССО показали, як оператори 3-го окремого полку України знищили автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель" військ РФ на Запорізькому напрямку.

Також 29 березня, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що бійці з 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха успішно ліквідували ворожий танк. Це відбулося завдяки протитанковій системі "Джавелін". Важка ворожа бронетехніка після успішного влучання негайно вибухнула, але й надалі продовжила рухатися.

Нагадаємо, 5 квітня Біля Тоненького українські війська за один штурм знищили 36 танків РФ. Окупанти працювали накатами в кілька хвиль по 5–6 одиниць техніки. Сили оборони відпрацювали по росіянах FPV-дронами, "Стугною" та "Джавелінами".