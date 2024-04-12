"Добили медики": на Кировоградщине умер военный, получивший тяжелое ранение на фронте

После того, как военному стало плохо, его семья вызвала скорую. Несмотря на то, что отделение находится в 500 метрах, врачи находили причины, почему не могут приехать, рассказал родственник умершего Евгений Завгородний.

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В Смолино Кировоградской области умер украинский военный Дмитрий Заика, который был тяжело ранен на фронте. По словам его родственника Евгения Завгороднего, местные медики ему не помогли. Об этом он сообщил в своем Facebook 11 апреля.

"Он (Дмитрий Заика, — ред.) был тяжело ранен на фронте. Но добили его местные медики, вернее они ничего не сделали и тем сами его убили", — написал Евгений Завгородний.

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Он рассказал, что утром мужчине стало плохо, его мать позвонила в скорую и заявила, что ее сын умирает. Зато медики якобы находили причины, почему не могут выехать на вызов. Завгородний отметил, что отделение скорой было в 500 метрах, также недавно врачи получили новую скорую.

"Где-то час мать делала искусственное дыхание и массаж сердца. Соседи и сын Димы, который тоже добровольцем ушел на войну, ездили в больницу звать на помощь. Не достучались. Сын умер на руках у матери", — сообщил Завгородний.

Мать умершего Надежда Заика рассказала в комментарии изданию hromadske, что делала искусственное дыхание сыну, пока другие люди вызывали врачей. По ее словам, они звонили в сельсовет и просили, чтобы приехала скорая помощь, также к диспетчеру на общую линию. Она отметила, что внук увидел, что возле медучреждения стояли "скорые".

Все же машина скорой приехала из другого села Хмелевое, которое находится примерно в 12 километрах от Смолино, за 20–25 минут. Врачи констатировали смерть мужчины, а патологоанатом сообщил, что тот умер из-за острой сердечной недостаточности. Зато медики из местной больницы прибыли через несколько часов. Они объяснили, что "куда-то там ездили", но к ним не приезжали.

"Только когда полиция была и "скорая" из Хмелевого зафиксировала смерть. Но их якобы не пустили в квартиру: мол, нечего уже заходить, потому что уже смерть зафиксировали", — отметила Надежда Заика и добавила, что сейчас семья пишет заявление в полицию.

Дмитрий Заика

Реакция медучреждения, врачи которого вовремя не приехали

Директор КНП "Смолинская медико-санитарная часть Смолинского поселкового совета" Николай Дударчук сообщил hromadske, что они не являются учреждением экстренной неотложной помощи, тогда как родственники умершего звонили в приемную, где находился фельдшер, который не ездит на вызовы. По его словам, семья обратилась на экстренную и в приемную, которая якобы не является скорой.

"Да, у нас есть машина. А фельдшер у нас один-единственный. Он регистрирует истории болезни, обращения. Хирургические, травматологические, терапевтические случаи, раны, переломы — они обращаются к нам. И фельдшер по возможности сам оказывает помощь, или вызывает специалиста", — пояснил Николай Дударчук.

Он отметил, что его заведение не обязано выезжать на экстренные вызовы, однако мэрия купила машину скорой помощи для Смолинской больницы, ведь "экстренная неотложная помощь часто не выполняет свои обязанности", поэтому медучреждение частично выполняет вызовы с помощью фельдшера, который должен быть в приемной.

Дударчук рассказал, что местные якобы привыкли, что экстренная помощь почти никогда не выезжает, а потому сразу напрямую звонят и требуют приехать. Также он отметил, что родственник погибшего приходил к фельдшеру и просил пойти с ним. Однако она ответила, что по должностной инструкции может сделать это только машиной скорой.

Кроме этого, он отметил, что фельдшер якобы вызвала водителя машины, но якобы им дали не тот адрес, тогда как по прибытию медика не впустили, поэтому она вернулась на рабочее место. Более того, во время обращения родственников военного, фельдшер якобы занималась другим пациентом с гипертоническим кризом, поэтому должна была стабилизировать его состояние, чтобы не иметь "юридическую ответственность", в частности манипуляции продолжались 5–7 минут.

Николай Дударчук заявил, что это не первый случай, и в экстренной помощи, которая должна бы ездить на вызовы, иногда в графике нет фельдшеров на дежурстве. Также проблемой является то, что сначала нужно звонить диспетчеру в Кропивницкий, он оценивает ситуацию и дает указание медикам выезжать или нет.

"Мне плохо, что человек умер. Но я очень рад, что сейчас все интересуются. Возможно, после этого экстренная помощь будет выполнять свои функции. И тогда вопросов таких не будет", — добавил он.

Напомним, 9 апреля стало известно о гибели украинского актера Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И.Кочерги Андрея Доманского. Он вступил в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения и погиб на фронте.

18 марта журналист Роман Бебех сообщил, что на фронте погиб 19-летний доброволец Олег Федосеев, который присоединился к ВСУ втихаря после отца и двух старших сыновей. Он служил в подразделении "Слепая Ярость" Украинской добровольческой армии.