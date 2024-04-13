ВС РФ вошли в Красногоровку, но украинцы на HMMWV выбили врага: детали боя (видео)

Враг пытался закрепиться в домах на улице Ватутина в Красногоровке. Однако бойцы 109-й бригады не только отбили штурм, но и нанесли потери россиянам.

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Украинские военные остановили наступление Вооруженных сил Российской Федерации в Красногоровке Донецкой области. Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе 109-й Отдельной бригады сил территориальной обороны ВСУ в Facebook.

"Стоим непоколебимо! На днях бойцы Волновахского батальона нашей бригады вместе с побратимами из других подразделений ВСУ остановили наступление российских захватчиков на земли Украины", — говорится в сообщении.

В частности, бойцы вели ближний бой в городской застройке, минометчики их поддерживали, а операторы дронов-камикадзе атаковали российскую технику, которая пыталась прорвать оборону ВСУ. Как следствие, украинцы отбили штурм и не дали врагу закрепиться.

"Справедливость непременно будет восстановлена. Победа за нами! Слава Украине!!!" — добавили в бригаде.

В "Милитарном" рассказали, что эпицентром наступления на Новопавловском направлении стала Красногоровка. Россияне пытались закрепиться в домах на улице Ватутина, однако украинские военные на внедорожниках HMMWV выбили врага.

Приблизившись к зданиям, бойцы открыли огонь из HMMWV. После этого украинцы забросили гранаты в двухэтажку, где был враг и отъехали. В результате успешных действий украинских военных враг понес потери. Также бойцы показали, как операторы беспилотников обнаружили российскую технику посреди поля, однако по ней также был направлен точный удар.

Напомним, 9 апреля стало известно, что украинские военные уничтожили вражеский танк Т-72, который из-за внешнего вида называют "танком-черепахой", который участвовал в атаке на Красногоровку. Также было уничтожено еще несколько единиц техники ВС РФ.

В тот же день аналитик BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке сообщил, что ВС РФ вошли в Красногоровку Донецкой области. По его словам, россияне занимали жилые районы к югу и северу от железнодорожных путей.