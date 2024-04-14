"Этого бы не произошло": Трамп рассказал, как можно было избежать атаки на Израиль (видео)
По словам бывшего американского президента, он поддерживает народ Израиля, который подвергся нападению со стороны Ирана. Он убежден, что не допустил бы конфликт, если бы сейчас находился в Белом доме.
Бывший американский президент Дональд Трамп убежден, что если бы он был у власти, то Иран не атаковал бы Израиль различным вооружением. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.
Во время своего выступления в штате Пенсильвания американский политик упомянул события на территории Израиля. Он поддержал Иерусалим и в очередной раз напомнил, что этого якобы могло бы и не произойти при одном условии.
"Я хочу сказать — благослови Господь народ Израиля. На них сейчас нападают… этого бы не произошло, если бы мы не показали слабость, и если бы мы были в администрации…", — заявил Дональд Трамп.
На эту тему также высказался спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон. На своей странице в социальной сети Х (Twitter) он написал, что Вашингтон в это нелегкое время обязан поддержать своего важнейшего союзника и защитить Иерусалим от агрессии Ирана.
"Мир должен быть уверен: Израиль не одинок. Я продолжу взаимодействовать с Белым домом, чтобы настоять на надлежащем ответе. Подрыв администрации Байдена в отношении Израиля и умиротворение Ирана способствовали этим ужасным событиям", — написал Майк Джонсон.
К слову, по данным лидера Республиканской партии в Палате представителей американского Конгресса Стива Скализа, уже на следующей неделе должно состояться голосование за выделение помощи Израилю. Сейчас точно неизвестно, о каком именно пакете идет речь, и предусматривает ли он также помощь Украине.
Напомним, 14 апреля сообщалось, что Иран запустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА, однако 99% воздушных объектов противника удалось перехватить. Ни одна из крылатых ракет не смогла проникнуть на территорию страны, однако баллистика все же ударила несколько раз по израильским объектам.