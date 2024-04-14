Когда Украина получит новую систему Patriot: спикер Воздушных сил назвал вероятные сроки

Илья Евлаш пояснил, что передача системы противовоздушной обороны — это длительный процесс, когда необходимо завезти, доставить все пусковые установки в определенный пункт управления.

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Поставка новой системы ПВО Patriot в Украину состоится как можно скорее. При этом точно назвать сроки поставки сложно из-за сложностей процесса. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Понятно, что это определенный процесс, когда необходимо завезти, доставить эти все установки — пусковые установки, пункт управления, это не одна машина. Все их нужно доставить на территорию Украины. Это может занять некоторое время, я не хотел бы говорить сколько, поскольку противник также мониторит ситуацию", — сообщил спикер.

При этом Евлаш заверил, что Украина "как можно быстрее" получит Patriot, причем это станет очень большим усилением, поскольку каждая новая установка крайне важна для защиты украинского воздушного пространства.

Решение Германии о передаче Украине еще одного Patriot

13 апреля стало известно о решении Германии передать Украине дополнительной системы ПВО Patriot. Эту информацию, в частности, подтвердил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с немецким канцлером Олафом Шольцом. Глава государства выразил благодарность главе правительства ФРГ за передачу Украине еще одного ЗРК Patriot Украине.

В то же время в Офисе президента сообщили, что Украина получит от Германии системы Patriot, IRIS-T и Skynex, ракеты и патроны к имеющимся зенитно-ракетным системам.

Отметим, что ФРГ впервые передала Украине ЗРК Patriot в апреле 2023 года, а в декабре — еще одну. При этом, по словам президента Владимира Зеленского, для полного закрытия украинского воздушного пространства нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина нашла 100 свободных Patriot в мире, но сначала хочет получить семь для защиты от российских ракет.

11 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что нашел более сотни "свободных" батарей Patriot. При этом он раскритиковал партнеров, которые не могут поставить Украине хотя бы 7 таких ЗРК.

Также Фокус 13 апреля писал, что Соединенные Штаты располагают более тысячей пусковых установок системы ПВО Patriot, из которых половина находится в резерве.