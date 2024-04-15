Возглавлял бригаду и комиссариат: что известно о новом командующем ОК "Запад" Шведюке

Владимир Шведюк имеет профессиональное военное образование, руководил боевой бригадой, военным комиссариатом, был начальником штаба двух военных соединений. Его предшественник уволен с должности и будет заниматься обучением украинских офицеров.

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Новый командующий Оперативного командования "Запад" Владимир Шведюк впервые обратился к бойцам ВСУ, которые ему подчиняются. Офицер заверил, что военное соединение и в дальнейшем будет одним из самых мощных, а он, вместе с другими командирами, этому поспособствует. О назначении Шведюка стало известно из сообщения на странице Facebook ОК "Запад".

В заявлении Шведюка указывается, что он стал командующим ОК "Запад" с 15 апреля 2024 года. Он обратился к офицерам, сержантам и солдатам, которые входят в это соединение. По его словам, новая должность — это "честь и привилегия", а также ответственность перед всеми Вооруженными силами. Военный заверил, что подразделение "укрепит обороноспособность и продемонстрирует непоколебимую преданность защите нашей страны".

Владимир Шведюк — обращение к бойцам ОК "Запад" Фото: Скриншот

Владимир Шведюк — детали биографии

Владимир Шведюк — 54-летний украинский офицер, родом из Винницкой области, получил профессиональное военное образование в Национальной академии обороны. В первые годы гибридного вторжения РФ стал начальником штаба 59 отдельной мотопехотной дивизии (в 2015). В следующем году мужчина получил новое назначение — стал военным комиссаром Черновицкого военного комиссариата (сейчас это Терцентр комплектования). Уже через два года он вернулся в армию — в 2018-2019 был командиром 59 бригады. После этого Шведюк перешел на должность начальника штаба в различных подразделениях ВСУ: сначала — в Силах Территориальной обороны (до марта 2022), затем — в командовании Объединенных сил.

Отметим, о возможном назначении Шведюка стало известно 9 апреля из сообщения народного депутата Алексей Гончаренко. Тогда же в СМИ написали о замене двух командующих соединений — якобы сместили командующего ОК "Запад" Геннадия Шаповала и ОК "Юг" Сергея Литвинова. При этом оба командующие после снятия с должности получили новое назначение — будут заниматься обучением военных.

Напоминаем, весной президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд увольнений чиновников. В частности, в марте ушел с должности секретаря Совета по нацбезопасности Алексей Данилов. Чиновник после увольнения получил новое назначение: станет послом в Молдове. Также произошли изменения в пресс-центре Воздушного командования.