Очолював бригаду і комісаріат: що відомо про нового командувача ОК "Захід" Шведюка

Володимир Шведюк має професійну військову освіту, керував бойовою бригадою, військовим комісаріатом, був начальником штабу двох військових з'єднань. Його попередник звільнений з посади та буде займатись навчанням українських офіцерів.

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Новий командувач Оперативного командування "Захід" Володимир Шведюк вперше звернувся до бійців ЗСУ, які йому підпорядковуються. Офіцер запевнив, що військове з'єднання й надалі буде одним з найпотужніших, а він, разом з іншими командирами, цьому посприяє. Про призначення Шведюка стало відомо з допису на сторінці Facebook ОК "Захід".

У заяві Шведюка вказується, що він став командувачем ОК "Захід" з 15 квітня 2024 року. Він звернувся до офіцерів, сержантів та солдатів, які входять у це з'єднання. З його слів, нова посада — це "честь і привілей", а також відповідальність перед усіма Збройними силами. Військовий запевнив, що підрозділ "зміцнить обороноздатність і продемонструє непохитну відданість захисту нашої країни".

Володимир Шведюк — звернення до бійців ОК "Захід" Фото: Скриншот

Володимир Шведюк — деталі біографії

Володимир Шведюк — 54-річний український офіцер, родом з Вінниччини, отримав професійну військову освіту у Національній академії оборони. У перші роки гібридного вторгнення РФ став начальником штабу 59 окремої мотопіхотної дивізії (у 2015). Наступного року чоловік отримав нове призначення — став військовим комісаром Чернівецького військового комісаріату (зараз це Терцентр комплектування). Вже за два роки він повернувся до війська — у 2018–2019 був командиром 59 бригади. Після цього Шведюк перейшов на посаду начальника штабу у різних підрозділах ЗСУ: спершу — у Силах Територіальної оборони (до березня 2022), потім — у командуванні Об'єднаних сил.

Зазначимо, про можливе призначення Шведюка стало відомо 9 квітня з допису народного депутата Олексій Гончаренка. Тоді ж у ЗМІ написали про заміну двох командувачів з'єднань — начебто змістили командувача ОК "Захід" Геннадія Шаповала та ОК "Південь" Сергія Літвінова. Водночас обидва командувачі після зняття з посади отримали нове призначення — будуть займатись навчанням військових.

Нагадуємо, весною президент України Володимир Зеленський здійснив низку звільнень урядовців. Зокрема, у березні пішов з посади секретар Ради з нацбезпеки Олексій Данілов. Посадовець після звільнення отримав нове призначення: стане послом у Молдові. Також стались зміни у пресцентрі Повітряного командування.