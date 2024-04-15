За и против бомб с УМПК: эксперты назвали четыре фактора опасности авиаударов РФ (фото)

Эффективность авиационных ударов ВКС РФ с применением УМПК обусловлена такими факторами, как количество боеприпасов, расширенная номенклатура авиабомб, концентрация ударов, а также новые технические решения.

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В последнее время со стороны ВКС РФ участились случаи применения гравитационных бомб, оснащенных так называемым унифицированным модулем планирования и коррекции — УМПК. Данное техническое решение позволяет российским фронтовым бомбардировщикам Су-34, атаковать за пределами досягаемости украинских ПВО. В связи с этим военный обозреватель Defence 24 Марчин Гавенда назвал четыре фактора опасности данного вида вооружения, а также обозначил недостатки авиационных планирующих бомб, применяемых оккупантами в Украине.

В материале польский эксперт ссылается на украинские источники, которые отмечают резкое повышении активности и эффективности тактической авиации РФ. Так 18 марта заместитель министра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк сообщил, что только за первые 77 дней этого года россияне сбросили на украинские позиции более 3500 авиабомб — в 16 раз больше, чем в 2023 году.

"Таким образом, украинская проблема, связанная с применением авиабомб УМПК, многогранна", — пишет Гавенда.

Количество бомб

Первое, на что обратил внимание эксперт — количество сбрасываемых россиянами бомб. Массовое производство модулей УМПК привело к массовой переделке старых ФАБ в планирующие ФАБы, поэтому интенсивность применения данного вида вооружения на фронте растет, — бывают дни, когда сбрасывается более 100-120 бомб в день.

При этом российские воздушные силы демонстрируют тенденцию к росту таких авиаударов. Например, в марте по украинским позициям в сутки выпускалось по 120-130 планирующих бомб с УМПК, и признаков того, что в апреле этот показатель будет уменьшаться нет.

В таком ключе высказался и украинский военный эксперт Александр Коваленко. По его словам, во второй половине 2024 года основную роль в прорыве линий обороны и укрепленных районов ВСУ будут играть не наземные российские войска, а именно тактическая авиация и КАБы, которые могут превысить цифру в 3 000 бомб в месячном эквиваленте.

Номенклатура вооружений

Вторым фактором опасности является номенклатура вооружений ВС РФ, которая становится все шире. Гавенда пишет, что первоначально бомбы с УМПК представляли собой старые ФАБ-500 (УМПК ФАБ-500 М62), затем появились модули УМПК не только на ФАБ-250, но и на кассетных РБК-500, затем тяжелые ФАБ-1500 и объемно-детонирующие ОДАБ-500П.

Авиационная бомба ФАБ-500 М62

"В последнее время украинская сторона упоминает об использовании на передовой термобарических ОДАБ-1500, обладающих огромной мощностью, возможно, также УМПК", — отмечает эксперт.

Кроме того, существует предположение, что УМПК также будет интегрирован с гигантской ФАБ-3000.

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Концентрация ударов

Данный вид вооружения предельно опасен, если применяется для концентрированных ударов. В частности, Гавенда дает оценке ситуации в Авдеевке, где украинским силам пришлось оставить город, в том числе, из-за массированных авиаударов тактической авиации с применением бомб УМПК.

Особенно разрушительной силой обладают ФАБ-1500, которые наносят не только огромный материальный ущерб и потери в убитых и раненых, но зачастую и наносят непрямые повреждения, такие как оглушение, сотрясение мозга, психологические травмы и т.д.

Новые технические разработки

По словам эксперта, россияне еще не сказали своего последнего слова в области средств воздушного нападения, для которых способность быть развернутыми вне пределов досягаемости украинской ПВО является ключевой.

Речь идет о планирующей бомбе УМПБ Д-30СН — это российская копия американской "умной" бомбы GBU-39/B SDB, которая и была взята российскими разработчиками за основу своего проекта в 2010-х.

Авиационная бомба GBU-39/B SDB

Более того, появились данные, что на такие бомбы с УМПК начали устанавливать самоликвидатор, который может привести к взрыву боеприпаса даже через несколько часов после его сброса. С одной стороны, устройство провоцирует взрыв неразорвавшейся бомбы, а с другой — усложняет ее обезвреживание, создавая угрозу для саперной группы.

"Все это делает проблему массового применения УМПК серьезной для украинской стороны уже на протяжении нескольких недель, что сказывается на отдельных участках фронта", — подчеркнул Гавенда.

Недостатки авиабомб

В числе недостатков авиационных бомб с УМПК обозреватель называет низкую точность ударов, а также нештатный сброс боеприпасов. В первом случае речь идет о малоточных атаках по укрепленным пунктам, когда удар мимо цели может привести к неудовлетворительным результатам. Но здесь относительно низкая точность компенсируется, в частности, использованием большего количества бомб и увеличением их веса, например, с ФАБ-500 до ФАБ-1500.

Авиационная бомба ФАБ-500 с УМПК

Что касается второго недостатка, то под отказом понимается "отрыв" бомб от подвесок УМПК, что отнюдь не случайно. По оценкам, эта проблема затрагивает до 5% таких бомб, а это совсем немало, учитывая, что обычно бомбы "срываются" с опор по разным причинам на территории РФ. Это значит, что бомбы пролетают над головами, например, жителей Белгорода и окрестных сел. К этому добавляются неразорвавшиеся бомбы, снижающие общую эффективность бомбардировок УМПК.

"Все вышеперечисленные факторы, а особенно тенденция к увеличению количества развернутых УМПК, означают, что проблема с российскими глиссадными бомбами, а значит и борьба с их носителями, скоро станет ключевой для ВСУ", — подытожил Гавенда.

Ранее Фокус подробно писал о характеристиках глиссадных бомб, которыми воздушные силы РФ наносят удары по Украине. В частности, отмечалось, что УМПК — это по сути кустарное устройство, которое было создано на скорую руку.