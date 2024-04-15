Дайте себе толчок: фон дер Ляйен призвала Конгресс США принять пакет помощи Украине

Глава Еврокомиссии отметила, что с начала войны Украина получила от ЕС трехзначную миллиардную сумму в виде гуманитарной и военной помощи.

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Из-за участившихся нападений российской армии на Украину президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Конгрессу США с призывом предоставить Киеву долгожданный пакет помощи, который уже несколько месяцев "тормозится". Об этом информирует RND.

"В Европе нам неоднократно удавалось договориться о новых мерах поддержки Украины, хотя порой это было непросто. Если все сложить, то на сегодня мы имеем почти трехзначную миллиардную сумму в виде гражданской и военной помощи", — подчеркнула она.

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При этом глава ЕК подчеркнула, что Украина заслуживает поддержки со стороны всех свободных стран мира.

"Сейчас я обращаюсь к Палате представителей Конгресса США с недвусмысленным призывом также дать себе толчок и в конце концов принять пакет помощи Украине, который застопорился уже несколько месяцев назад", — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Проблема с финансированием помощи США Украине со стороны США

У Соединенных Штатов исчерпались средства на финансирование помощи Украине, в то время, как еще с осени 2023 года вопрос о выделении новых средств находится на рассмотрении в Конгрессе. Вопрос сдвинулся с места в феврале, после принятия Сенатом законопроекта, которым предусмотрены средства на помощь Украине, Израилю и другим партнерам США. В частности этот документ предусматривает выделение более 60 миллиардов долларов на Украину.

Однако Палата представителей до сих пор не рассмотрела документ, который поддержали сенаторы. Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается ставить этот законопроект на голосование, в частности из-за позиции Дональда Трампа, который существенно влияет на Республиканскую партию.

11 апреля Трамп после встречи с Джонсоном заявил, что не возражает против американской помощи Украине. В то же время политик считает, что она не должна быть "подарком". Таким образом, Трамп одобрил помощь Киеву в кредит, с которой выступали в Республиканской партии.

Также 15 апреля Фокус писал, что члены Демократической и Республиканской партии пришли к согласию относительно голосования за пакет помощи Израилю, а также, возможно, для Украины.