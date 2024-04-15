Дайте собі поштовх: фон дер Ляєн закликала Конгрес США ухвалити пакет допомоги Україні

Глава Єврокомісії зазначила, що з початку війни Україна отримала від ЄС тризначну мільярдну суму у вигляді гуманітарної та військової допомоги.

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Через почастішання нападів російської армії на Україну президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до Конгресу США із закликом надати Києву довгоочікуваний пакет допомоги, який вже кілька місяців "гальмується". Про це інформує RND.

"У Європі нам неодноразово вдавалося домовитися про нові заходи підтримки України, хоча часом це було непросто. Якщо все скласти, то на сьогодні ми маємо майже тризначну мільярдну суму у вигляді цивільної та військової допомоги", — наголосила вона.

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Водночас глава ЄК підкреслила, що Україна заслуговує на підтримку з боку всіх вільних країн світу.

"Зараз я звертаюся до Палати представників Конгресу США з недвозначним закликом також дати собі поштовх і зрештою ухвалити пакет допомоги Україні, який застопорився вже кілька місяців тому", — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Проблема з фінансуванням допомоги США Україні

У Сполучених Штатів вичерпалися кошти на фінансування допомоги Україні, в той час, як ще з осені 2023 року питання щодо виділення нових коштів перебуває на розгляді у Конгресі. Питання зрушило з місця в лютому, після ухвалення Сенатом законопроєкту, яким передбачено кошти на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США. Зокрема цей документ передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів на Україну.

Проте Палата представників досі не розглянула документ, який підтримали сенатори. Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється ставити цей законопроєкт на голосування, зокрема через позицію Дональда Трампа, який суттєво впливає на Республіканську партію.

11 квітня Трамп після зустрічі із Джонсоном заявив, що не заперечує проти американської допомоги Україні. Водночас політик вважає, що вона не повинна бути "подарунком". Отже, Трамп схвалив допомогу Києву в кредит, з якою виступали в Республіканській партії.

Також 15 квітня Фокус писав, що члени Демократичної та Республіканської партій дійшли згоди щодо голосування за пакет допомоги Ізраїлю, а також, можливо, для України.