Боевые слоны в XXI веке: ВС РФ используют дельфинов для поиска украинских шпионов, — СМИ

По словам журналистов, скорее всего, животных используют для патрулирования районов и поиска украинских дайверов, которые могут прикреплять к российским кораблям мины с магнитами, а также подбирать военное оборудование с морского дна.

Related video

В то время, пока дикие черноморские дельфины находятся на грани вымирания, дельфинов, выращенных в неволе как оружие российских войск, становится все больше. Об этом пишет Kyiv Independent.

Согласно некоторым оценкам, за три месяца после начала полномасштабного российского вторжения в Черном море погибли в пределах от 37 500 до 48 000 дельфинов, это около 15-20% от общей популяции животных в Черном море. В то же время российские войска переместили дрессированных дельфинов в бухту в Севастополе в начале полномасштабного вторжения в Украину. Вероятнее всего, их используют для патрулирования районов в поисках украинских дайверов-шпионов, которые могут прикреплять к российским кораблям мины с магнитами, а также подбирать военное оборудование с морского дна.

Первая программа подготовки дельфинов и китов белух была запущена в 50-х годах в США. Животных держали в неволе, исследовали их гидродинамические возможности, смотрели как они плавают, чтобы использовать полученную информацию для строительства подводных лодок.

"Тогда они заметили, что дельфины издают звуки. Дельфины используют эхолокацию и до 50-х годов исследователи об этом не знали", — объяснила Наоми Роуз, эксперт по морским млекопитающим.

Аналогичные советские программы были инициированы несколько лет спустя.

"Один из исследователей в Советском союзе выяснил, что во время сна у дельфинов отдыхает только часть мозга. Они заметили, что дельфины плавают очень медленно возле поверхности только с одним закрытым глазом", — объяснила исследовательница.

Бутылконосые дельфины (афалины) также представляли определенный интерес с точки зрения военных исследований. Благодаря их когнитивным способностям и социальным связям они невероятно хороши в обнаружении определенных последовательностей и в патрулировании территории.

Спутниковые снимки Севастопольского порта 8 июнь, 2023

"Они обучены предупреждать своего тренера всякий раз, когда видят что-то, чего прежде не было", — объяснила Роуз.

Ходили слухи, что этих дельфинов обучали атаковать водолазов. Когда Советский Союз распался, изменилась и программа обучения. Дельфинов передали ВМС Украины и поместили в коммерческий дельфинарий.

Тренер дельфинария Борис Журид затем продал их Ирану, поскольку кормить было слишком дорого. Таким образом, двадцать семь особей перевезли в Персидский залив.

"Я не могу видеть, как мои животные умирают от голода… У нас закончились лекарства, которые стоят тысячи долларов, и у нас больше нет рыбы и пищевых добавок", — говорил он в интервью журналистам в 2016 году.

Когда в 2014 году Россия оккупировала Крымский полуостров и захватила океанариум в Севастополе, оставшиеся дельфины были конфискованы российскими военными.

Украинский эколог Павел Голдин считает, что использовать дельфинов в армии не только неэтично, но и бессмысленно.

"Это не только бесчеловечно, я совершенно убежден, что это преступление. Во-вторых, это совершенно бесполезно. Это похоже на использование боевых слонов в XXI веке. Украина использует морские дроны, которые очень эффективны… Россия же применяет дельфинов вместо дронов. Это абсурдно. Это совершенно бесполезно", — объяснил он.

Напомним, что 21 февраля в соцсетях появилась информация о том, что в оккупированном Крыму массово гибнут дельфины и птицы.

Также сообщалось, что дельфины странным образом используют ямочки на щечках во время охоты.