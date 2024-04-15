Бойові слони у XXI столітті: ЗС РФ використовують дельфінів для пошуку українських шпигунів, — ЗМІ

За словами журналістів, найімовірніше, тварин використовують для патрулювання районів і пошуку українських дайверів, які можуть прикріплювати до російських кораблів міни з магнітами, а також підбирати військове обладнання з морського дна.

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У той час, поки дикі чорноморські дельфіни перебувають на межі вимирання, дельфінів, вирощених у неволі як зброю російських військ, стає дедалі більше. Про це пише Kyiv Independent.

Згідно з деякими оцінками, за три місяці після початку повномасштабного російського вторгнення в Чорному морі загинули в межах від 37 500 до 48 000 дельфінів, це близько 15-20% від загальної популяції тварин у Чорному морі. Водночас російські війська перемістили дресованих дельфінів у бухту в Севастополі на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Найімовірніше, їх використовують для патрулювання районів у пошуках українських дайверів-шпигунів, які можуть прикріплювати до російських кораблів міни з магнітами, а також підбирати військове обладнання з морського дна.

Перша програма підготовки дельфінів і китів білух була запущена в 50-х роках у США. Тварин тримали в неволі, досліджували їхні гідродинамічні можливості, дивилися як вони плавають, щоб використовувати отриману інформацію для будівництва підводних човнів.

"Тоді вони помітили, що дельфіни видають звуки. Дельфіни використовують ехолокацію і до 50-х років дослідники про це не знали", — пояснила Наомі Роуз, експертка з морських ссавців.

Аналогічні радянські програми були ініційовані кілька років по тому.

"Один із дослідників у Радянському Союзі з'ясував, що під час сну в дельфінів відпочиває тільки частина мозку. Вони помітили, що дельфіни плавають дуже повільно біля поверхні тільки з одним закритим оком", — пояснила дослідниця.

Пляшконосі дельфіни (афаліни) також представляли певний інтерес з погляду військових досліджень. Завдяки їхнім когнітивним здібностям і соціальним зв'язкам вони неймовірно гарні у виявленні певних послідовностей і в патрулюванні території.

Супутникові знімки Севастопольського порту 8 червня, 2023

"Вони навчені попереджати свого тренера щоразу, коли бачать щось, чого раніше не було", — пояснила Роуз.

Ходили чутки, що цих дельфінів навчали атакувати водолазів. Коли Радянський Союз розпався, змінилася і програма навчання. Дельфінів передали ВМС України та помістили в комерційний дельфінарій.

Тренер дельфінарію Борис Журид потім продав їх Ірану, оскільки годувати було занадто дорого. Таким чином, двадцять сім особин перевезли до Перської затоки.

"Я не можу бачити, як мої тварини помирають від голоду... У нас закінчилися ліки, які коштують тисячі доларів, і в нас більше немає риби та харчових добавок", — говорив він в інтерв'ю журналістам у 2016 році.

Коли 2014 року Росія окупувала Кримський півострів і захопила океанаріум у Севастополі, дельфіни, що залишилися, були конфісковані російськими військовими.

Український еколог Павло Гольдін вважає, що використовувати дельфінів в армії не тільки неетично, а й безглуздо.

"Це не тільки нелюдяно, я абсолютно переконаний, що це злочин. По-друге, це абсолютно марно. Це схоже на використання бойових слонів у XXI столітті. Україна використовує морські дрони, які дуже ефективні... Росія ж застосовує дельфінів замість дронів. Це абсурдно. Це абсолютно марно", — пояснив він.

Нагадаємо, що 21 лютого в соцмережах з'явилася інформація про те, що в окупованому Криму масово гинуть дельфіни та птахи.

Також повідомлялося, що дельфіни дивним чином використовують ямочки на щічках під час полювання.