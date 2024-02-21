В окупованому Криму масово гинуть дельфіни і птахи, — соцмережі (фото, відео)

За даними біологів, морські тварини потерпають від забруднення води хімічними речовинами, акустичних травм від вибухів і роботи гідролокаторів. Від забруднення моря також страждають птахи.

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Після початку повномасштабної війни в Україні жителі окупованого Кримського півострова почали набагато частіше знаходити тіла мертвих дельфінів і птахів на морському узбережжі. Про це пише моніторинговий канал "Кримський вітер".

Повідомляється, що морські тварини птахи масово гинуть у районі Севастополя. За інформацією біологів, кількість знайдених мертвих особин збільшилася в рази після того, як Росія почала повномасштабну війну в Україні.

Біологи зазначають, що дельфіни в Криму гинуть від забруднення Чорного моря хімічними речовинами, акустичних травм від вибухів і роботи гідролокаторів. Причиною загибелі птахів також є забруднення води.

За даними авторів каналу, велика кількість мертвих дельфінів також спостерігається на одному з пляжів Євпаторії.

"Наш підписник сфотографував одного з них і стверджує, що таких багато", — йдеться в публікації.

Загиблі птахи та дельфіни в Криму

Нагадаємо, 12 лютого голова Слідчого управління Нацполіції Сергій Болвінов повідомив, що внаслідок витоку пального через удар ЗС РФ по нафтобазі в Харкові 9 лютого було забруднено понад 10 тисяч квадратних метрів землі. Нафтопродукти також потрапили в річку Немишля.

Раніше, 5 грудня, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що Російські окупанти вивезли рідкісних тварин з українського заповідника "Асканія-Нова", який розташований на окупованій території Херсонської області.