Флот закрыт в бухтах: оператор Sea Baby рассказал о роли морских дронов на войне

По словам сотрудника военной контрразведки СБУ, который помогал ударить по Крымскому мосту, всего несколько сотен беспилотников могут заставить вражеские корабли закрыться в бухтах.

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Украинские морские дроны Sea Baby уже неоднократно продемонстрировали свою эффективность, уничтожая российские объекты в море. Сотрудник военной контрразведки СБУ, который участвовал в атаке на Крымский мост в прошлом году, в интервью на YouTube-канале "Кровна помста" рассказал о борьбе с вражеским флотом.

По его словам, этот вид вооружения достаточно эффективный и помогает бороться с противником, уничтожая дорогостоящую технику. В том числе это касается и кораблей Черноморского флота.

"Армия морских дронов может эффективно бороться с целыми вражескими флотами, которые стоят миллиарды долларов, и на которые работают целые концерны", — заявил представитель СБУ.

Отдельно было отмечено, что если иметь несколько сотен подобных морских дронов, которые можно индивидуально адаптировать к современным сценариям войны, тогда российский флот "можно просто закрыть в бухтах".

Если так действительно произойдет, тогда для противника содержание флота станет больше обузой. Он больше не будет являться полезным инструментом для достижения военных целей.

Новое поколение дронов СБУ: что известно

Сотрудник Службы безопасности Украины в интервью раскрыл некоторые подробности того, каким может быть новое поколение дронов Sea Baby. Они смогут проходить более тысячи километров, тем самым неся на себе более тонны полезной нагрузки.

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"Sea Baby является многофункциональной платформой с возможностью установки на него различных модулей вооружения для уничтожения враждебных целей, а не только дроном-камикадзе", — говорится в сообщении.

В связи с этим, продолжает представитель спецслужбы, в будущем морские дроны начнут применять на всех континентах при наличии водного пространства. Кроме того, преимущество в современных войнах будет у тех, кто использует интеллект и инновационность для создания современного оружия. Соответсвенно, численность живой силы не будет играть роли в этом плане.

Напомним, 25 марта источники Фокуса рассказали, какие "сюрпризы" СБУ готовит России. Морской бой против агрессора будут вести 35 новых морских дронов. Уникальные операции пройдут и в тылу, а их целью будут являться непосредственно сами оккупанты, военные объекты и предприятий, которые обеспечивают армию РФ.