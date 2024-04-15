Флот закрыт в бухтах: оператор Sea Baby рассказал о роли морских дронов на войне
По словам сотрудника военной контрразведки СБУ, который помогал ударить по Крымскому мосту, всего несколько сотен беспилотников могут заставить вражеские корабли закрыться в бухтах.
Украинские морские дроны Sea Baby уже неоднократно продемонстрировали свою эффективность, уничтожая российские объекты в море. Сотрудник военной контрразведки СБУ, который участвовал в атаке на Крымский мост в прошлом году, в интервью на YouTube-канале "Кровна помста" рассказал о борьбе с вражеским флотом.
По его словам, этот вид вооружения достаточно эффективный и помогает бороться с противником, уничтожая дорогостоящую технику. В том числе это касается и кораблей Черноморского флота.
"Армия морских дронов может эффективно бороться с целыми вражескими флотами, которые стоят миллиарды долларов, и на которые работают целые концерны", — заявил представитель СБУ.
Отдельно было отмечено, что если иметь несколько сотен подобных морских дронов, которые можно индивидуально адаптировать к современным сценариям войны, тогда российский флот "можно просто закрыть в бухтах".
Если так действительно произойдет, тогда для противника содержание флота станет больше обузой. Он больше не будет являться полезным инструментом для достижения военных целей.
Новое поколение дронов СБУ: что известно
Сотрудник Службы безопасности Украины в интервью раскрыл некоторые подробности того, каким может быть новое поколение дронов Sea Baby. Они смогут проходить более тысячи километров, тем самым неся на себе более тонны полезной нагрузки.Важно
"Sea Baby является многофункциональной платформой с возможностью установки на него различных модулей вооружения для уничтожения враждебных целей, а не только дроном-камикадзе", — говорится в сообщении.
В связи с этим, продолжает представитель спецслужбы, в будущем морские дроны начнут применять на всех континентах при наличии водного пространства. Кроме того, преимущество в современных войнах будет у тех, кто использует интеллект и инновационность для создания современного оружия. Соответсвенно, численность живой силы не будет играть роли в этом плане.
Напомним, 25 марта источники Фокуса рассказали, какие "сюрпризы" СБУ готовит России. Морской бой против агрессора будут вести 35 новых морских дронов. Уникальные операции пройдут и в тылу, а их целью будут являться непосредственно сами оккупанты, военные объекты и предприятий, которые обеспечивают армию РФ.