Флот закритий у бухтах: оператор Sea Baby розповів про роль морських дронів на війні

За словами співробітника військової контррозвідки СБУ, який допомагав вдарити по Кримському мосту, лише кілька сотень безпілотників можуть змусити ворожі кораблі закритися в бухтах.

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Українські морські дрони Sea Baby вже неодноразово продемонстрували свою ефективність, знищуючи російські об'єкти в морі. Співробітник військової контррозвідки СБУ, який брав участь в атаці на Кримський міст минулого року, в інтерв'ю на YouTube-каналі "Кровна помста" розповів про боротьбу з ворожим флотом.

За його словами, цей вид озброєння досить ефективний і допомагає боротися з противником, знищуючи дорогу техніку. Зокрема це стосується й кораблів Чорноморського флоту.

"Армія морських дронів може ефективно боротися з цілими ворожими флотами, які коштують мільярди доларів, і на які працюють цілі концерни", — заявив представник СБУ.

Окремо було зазначено, що якщо мати кілька сотень подібних морських дронів, які можна індивідуально адаптувати до сучасних сценаріїв війни, тоді російський флот "можна просто закрити в бухтах".

Якщо так дійсно станеться, тоді для противника утримання флоту стане більше тягарем. Він більше не буде корисним інструментом для досягнення військових цілей.

Нове покоління дронів СБУ: що відомо

Співробітник Служби безпеки України в інтерв'ю розкрив деякі подробиці того, яким може бути нове покоління дронів Sea Baby. Вони зможуть проходити понад тисячу кілометрів, несучи на собі більш ніж тонну корисного навантаження.

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В Україні модернізували морські дрони Sea Baby: до яких ворожих цілей вони дістають (відео)

"Sea Baby — це багатофункціональна платформа з можливістю встановлення на неї різних модулів озброєння для знищення ворожих цілей, а не тільки дрон-камікадзе", — йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, продовжує представник спецслужби, у майбутньому морські дрони почнуть застосовувати на всіх континентах за наявності водного простору. До того ж перевага в сучасних війнах буде в тих, хто використовує інтелект та інноваційність для створення сучасної зброї. Відповідно, чисельність живої сили не відіграватиме ролі в цьому плані.

Нагадаємо, 25 березня джерела Фокусу розповіли, які "сюрпризи" СБУ готує Росії. Морський бій проти агресора вестимуть 35 нових морських дронів. Унікальні операції відбудуться і в тилу, а їхньою ціллю будуть безпосередньо самі окупанти, військові об'єкти й підприємства, які забезпечують армію РФ.