"Это минимальная цифра": Украина тратит на одного мобилизованного 1,3 млн гривен в год, — эксперт

Экономист Олег Пендзин заявил, что 40% от этой суммы – оплата труда, остальное – выплаты военнослужащим. Далее следует питание, минимальный объем оборудования, вооружений, боеприпасов и прочее.

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Украина тратит на одного мобилизованного в год минимум 1 млн 300 тысяч гривен. Мобилизация большего количества людей повлечет за собой дополнительные траты. Об этом "Громадському радіо" рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, 40% от этой суммы – оплата труда, остальное – выплаты военнослужащим.

"Это лишь средняя цифра, потому что нужно понимать, что для тех, кто на передке, эта цифра растет. Далее следует питание, минимальный объем оборудования, вооружений, боеприпасов. И еще раз говорю: это минимальная цифра", – сказал Пендзин.

Он также отметил, что мобилизация даже части из ранее заявленного количества новых людей будет стоить очень больших денег.

Пендзин сказал, что даже если военнослужащий гибнет или получает инвалидность на войне, то государство остается перед ним в долгу.

"То есть даже с 1 миллионом 300 тысячами на человека, если считать на всех мобилизованных — это 1 триллион 700 млрд гривен в год. Это весь объем доходов государственного бюджета на 2024 год. Весь объем. Это еще не считая обязательных выплат по 15 млн. То есть будет еще больше", — сказал эксперт.

Экономист отметил, что социальные расходы, поддержка бизнеса, субсидии, перечисление средств из бюджета в Пенсионный фонд — все это финансируется за счет заимствований.

"То есть те 37,5 млрд долларов, которые в этом году мы должны где-то выпросить, извините, они не имеют никакого отношения к финансированию войны. Более того, есть прямой запрет их использовать для финансирования любых расходов, связанных с защитой Украины от агрессии", — рассказал Пендзин.

По его словам, даже мобилизация дополнительных 100 тысяч человек будет стоить государству 130 миллиардов гривен в год.

Отметим, народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам экономики Дмитрий Наталуха заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отказался согласовывать правила бронирования особо важных сотрудников через уплату дополнительного военного сбора, пока не проведет мобилизационные мероприятия.

Напомним, народный депутат Украины Елена Шуляк рассказала, что в тюрьме в Украине сейчас находится почти 46 тысяч граждан, часть из которых может оказаться на фронте. Заключенные, которые будут мобилизованы в украинскую армию, будут служить исключительно в отдельных специализированных подразделениях и частях.