"Це мінімальна цифра": Україна витрачає на одного мобілізованого 1,3 млн гривень на рік, — експерт

Економіст Олег Пендзин заявив, що 40% від цієї суми — оплата праці, решта — виплати військовослужбовцям. Далі йде харчування, мінімальний обсяг обладнання, озброєнь, боєприпасів тощо.

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Україна витрачає на одного мобілізованого на рік мінімум 1 млн 300 тисяч гривень. Мобілізація більшої кількості людей потягне за собою додаткові витрати. Про це "Громадському радіо" розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, 40% від цієї суми — оплата праці, решта — виплати військовослужбовцям.

"Це лише середня цифра, тому що потрібно розуміти, що для тих, хто на передку, ця цифра зростає. Далі йде харчування, мінімальний обсяг обладнання, озброєнь, боєприпасів. І ще раз кажу: це мінімальна цифра", — сказав Пендзин.

Він також зазначив, що мобілізація навіть частини з раніше заявленої кількості нових людей коштуватиме дуже великих грошей.

Пендзин сказав, що навіть якщо військовослужбовець гине або отримує інвалідність на війні, то держава залишається перед ним у боргу.

"Тобто навіть із 1 мільйоном 300 тисячами на людину, якщо рахувати на всіх мобілізованих — це 1 трильйон 700 млрд гривень на рік. Це весь обсяг доходів державного бюджету на 2024 рік. Весь обсяг. Це ще не рахуючи обов'язкових виплат по 15 млн. Тобто буде ще більше", — сказав експерт.

Економіст зазначив, що соціальні видатки, підтримка бізнесу, субсидії, перерахування коштів із бюджету до Пенсійного фонду — все це фінансується за рахунок запозичень.

"Тобто ті 37,5 млрд доларів, які цього року ми маємо десь випросити, вибачте, вони не мають жодного стосунку до фінансування війни. Ба більше, є пряма заборона їх використовувати для фінансування будь-яких витрат, пов'язаних із захистом України від агресії", — розповів Пендзин.

За його словами, навіть мобілізація додаткових 100 тисяч осіб коштуватиме державі 130 мільярдів гривень на рік.

Зазначимо, народний депутат, голова парламентського комітету з питань економіки Дмитро Наталуха заявив, що Генеральний штаб Збройних сил України відмовився узгоджувати правила бронювання особливо важливих працівників через сплату додаткового військового збору, доки не проведе мобілізаційні заходи.

Нагадаємо, народна депутатка України Олена Шуляк розповіла, що у в'язниці в Україні наразі перебувають майже 46 тисяч громадян, частина з яких може опинитися на фронті. Ув'язнені, яких буде мобілізовано в українську армію, служитимуть виключно в окремих спеціалізованих підрозділах і частинах.