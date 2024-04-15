"Фейковые атаки": в Greenpeace предположили, для чего России провокация с БПЛА на ЗАЭС

По данным аналитиков, с большой вероятностью дроны запускались с украинских территорий, которые сейчас находятся под контролем Кремля. Москва могла устроить провокацию, чтобы выставить Киев безответственным.

Related video

Заявления российской стороны о том, что Украина якобы пыталась атаковать дронами Запорожскую атомную электростанцию, несут в себе признаки инсценировки инцидента самими оккупантами. Об этом говорится в докладе британских военных аналитиков McKenzie на заказ международной организации Greenpeace Германии.

По данным западных аналитиков, дроны могли быть запущены недалеко от ЗАЭС и с вероятностью в 55-75% могло прилететь с тех оккупированных РФ территорий.

Использованные дроны при атаке имеют малый радиус действия, до 10-15 километров. Соответственно, район пуска находился недалеко. Кроме того, как говорится в отчете, Кремлю выгодна провокация, чтобы потом обвинить в этом Киев, хотя на первый взгляд это выглядит не совсем логично.

"Такие устройства малого радиуса действия, вероятно, были запущены вблизи ЗАЭС и вероятно, но не окончательно, с территории, контролируемой Россией. Им (россиянам, — ред.) было бы выгодно продемонстрировать украинскую безответственность в отношении ядерной безопасности и оказать давление на международное сообщество, чтобы оно наложило санкции на Украину за такое поведение", — пишут аналитики.

Соответсвенно, в отчете сделан вывод, что российские обвинения не более, чем "вооруженная дезинформация", которая призвана для того, чтобы отвернуть внимание от угрозы для атомной электростанции со стороны противника.

Специалист по ядерной энергетике Шон Берни убежден, что МАГАТЭ нужно раскрыть больше информации, прежде чем делать выводы.

"Но предварительный анализ доказательств, проведенный McKenzies, указывает на фейковые атаки, совершенные на территории, контролируемой "Росатомом" и российскими вооруженными силами", — подытожили аналитики.

Напомним, 7 апреля на странице МАГАТЭ в Х сообщалось о взрыве на территории захваченной российской армией Запорожской атомной электростанции.

Уже 9 апреля инцидент повторился и произошло это в момент пребывания на ЗАЭС гендиректора "Росатома" Сергея Кириенко. В ГУР заявили, что это провокация со стороны РФ.