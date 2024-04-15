"Фейкові атаки": у Greenpeace припустили, для чого Росії провокація з БПЛА на ЗАЕС

За даними аналітиків, з великою ймовірністю дрони запускалися з українських територій, які зараз перебувають під контролем Кремля. Москва могла влаштувати провокацію, щоб виставити Київ безвідповідальним.

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Заяви російської сторони про те, що Україна нібито намагалася атакувати дронами Запорізьку атомну електростанцію, несуть у собі ознаки інсценування інциденту самими окупантами. Про це йдеться в доповіді британських військових аналітиків McKenzie на замовлення міжнародної організації Greenpeace Німеччини.

За даними західних аналітиків, дрони могли бути запущені недалеко від ЗАЕС і з імовірністю у 55-75% могли прилетіти з тих окупованих РФ територій.

Використані дрони при атаці мають малий радіус дії, до 10-15 кілометрів. Відповідно, район пуску знаходився недалеко. Крім того, як ідеться у звіті, Кремлю вигідна провокація, щоб потім звинуватити в цьому Київ, хоча на перший погляд це виглядає не зовсім логічно.

"Такі пристрої малого радіуса дії, ймовірно, були запущені поблизу ЗАЕС і ймовірно, але не остаточно, з території, контрольованої Росією. Їм (росіянам, — ред.) було б вигідно продемонструвати українську безвідповідальність щодо ядерної безпеки і чинити тиск на міжнародне співтовариство, щоб воно наклало санкції на Україну за таку поведінку", — пишуть аналітики.

Відповідно, у звіті зроблено висновок, що російські звинувачення не більше, ніж "озброєна дезінформація", яка покликана для того, щоб відвернути увагу від загрози для атомної електростанції з боку противника.

Фахівець з ядерної енергетики Шон Берні переконаний, що МАГАТЕ потрібно розкрити більше інформації, перш ніж робити висновки.

"Але попередній аналіз доказів, проведений McKenzies, вказує на фейкові атаки, здійснені на території, контрольованій "Росатомом" і російськими збройними силами", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, 7 квітня на сторінці МАГАТЕ в Х повідомлялося про вибух на території захопленої російською армією Запорізької атомної електростанції.

Уже 9 квітня інцидент повторився і стався це в момент перебування на ЗАЕС гендиректора "Росатому" Сергія Кирієнка. У ГУР заявили, що це провокація з боку РФ.