Британские разведчики оценили способность РФ обеспечить защиту заводов от украинских БПЛА

2 апреля украинские военные нанесли удар по заводу в Татарстане, примерно в более чем 1200 км от украинской границы.

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Атаки Украины по российскому заводу по производству дронов типа "Shahed" в Татарстане является доказательством способности ВСУ проникать вглубь территории России. Об этом идет речь в сообщении в соцсети Х Министерства обороны Великобритании со ссылкой на информацию разведки.

В частности там напомнили, что украинские Вооруженные силы 2 апреля атаковали завод в Татарстане, расположенный более чем в 1200 километрах от украинской границы. Работа этого завода началась в июле 2023 года и известен тем, что производит иранские беспилотники типа "Shahed", которые Россия использует для нападений на Украину.

Чуть позже в своем заявлении региональный руководитель Татарстана отметил, что "никто не защитит нас, кроме нас самих".

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В британской разведке убеждены, что эта атака является еще одним свидетельством способности украинской армии проникать вглубь России, обходить российскую противовоздушную оборону и находить любые объекты, используемые для войны", — считают в британской разведке.

Авторы сводки отмечают, что комментарии руководителя Татарстанской области, скорее всего, "говорят о страхе перед подобными атаками".

4 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Татарстан специально созданными дронами E-300 Enterprise с дальностью 3100 км. Их максимальный вес составляет 3100 кг, но только при наличии топливного бака на 350 литров

Также Фокус писал 4 апреля, что атака БПЛА в РФ по заводу по производству "Шахедов" в Татарстане привела к осложнениям в работе завода и притормозила производственный процесс.