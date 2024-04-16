Британські розвідники оцінили здатність РФ забезпечити захист заводів від українських БПЛА

2 квітня українські військові завдали удару по заводу в Татарстані, приблизно в понад 1200 км від українського кордону.

Related video

Атаки України по російському заводу з виробництва дронів типу "Shahed" у Татарстані є доказом здатності ЗСУ проникати вглиб території Росії. Про це йдеться в повідомленні у соцмережі Х Міністерства оборони Великобританії з покликанням на інформацію розвідки.

Зокрема, там нагадали, що українські Збройні сили 2 квітня атакували завод в Татарстані, розташований за понад 1200 кілометрів від українського кордону. Робота цього заводу почалася в липні 2023 року, і він відомий тим, що виробляє іранські безпілотники типу "Shahed", які Росія використовує для нападів на Україну.

Трохи згодом у своїй заяві регіональний керівник Татарстану зазначив, що "ніхто не захистить нас, окрім нас самих".

Важливо

Заборона на підриви НПЗ: який засіб шантажу США відшукала Росія, — експерт (відео)

У британській розвідці переконані, що ця атака є ще одним свідченням здатності української армії проникати вглиб Росії, обходити російську протиповітряну оборону та знаходити будь-які об'єкти, що використовуються для війни.

Автори зведення наголошують, що коментарі керівника Татарстанської області, найімовірніше, "говорять про страх перед подібними атаками".

4 квітня повідомлялося, що Збройні сили України атакували Татарстан спеціально створеними дронами E-300 Enterprise із дальністю 3100 км. Їхня максимальна вага складає 3100 кг, але тільки за наявності паливного бака на 350 літрів

Також Фокус писав 4 квітня, що атака БпЛА в РФ по заводу з виробництва "шахедів" у Татарстані призвела до ускладнень в роботі заводу й пригальмувала виробничий процес.