Несмотря на заявление о нейтралитете, Пекин молчаливо поддерживал войну Москвы с самого начала, начиная от противодействия ответным санкциям Запада и заканчивая запретом критики России в китайских социальных сетях.

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Профессор Пекинского университета Фэнг Юцзюнь сделал мрачный прогноз относительно войны главы Кремля Владимира Путина в Украине, предположив, что попытки РФ обречены на провал. Свое мнение он высказал в статье в The Economist.

Эксперт представил четыре основных фактора, которые, по его мнению, "сделают окончательное поражение России неизбежным". "Уровень сопротивления и национального единства, которые показали украинцы, который до сих пор был чрезвычайным", является первым из них.

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Следующей предпосылкой Фэнг Юцзюнь назвал международную поддержку Киева. По словам академика, помощь "остается широкой", хотя он признал, что администрация президента Владимира Зеленского считает ее недостаточной.

Третьим фактором является "природа современной войны". По словам Фэнга, который описал это как сочетание "промышленной мощи и систем командования, контроля, связи и разведки". Российская военная машина находится здесь в невыгодном положении, как сказал эксперт, потому что страна так и не полностью оправилась от "драматической деиндустриализации", которая возникла после распада Советского Союза.

Четвертым критическим дефицитом России является нехватка информации среди лиц, принимающих решения на самом высоком уровне в Кремле. В ловушке "информационного кокона" Путин и его советники по национальной безопасности не имеют доступа к точным разведданным, что ограничивает их способность исправлять ошибки.

Оценка Фэнга является отклонением от месседжа китайского правительства. Несмотря на заявление о нейтралитете, Пекин молчаливо поддерживал войну Москвы с самого начала, начиная от противодействия ответным санкциям Запада и заканчивая запретом критики России в китайских социальных сетях.

Фэнг также сказал, что "проницательные наблюдатели" заметили переход подхода Пекина к Москве от "безграничного партнерства", которое было провозглашено Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином непосредственно перед вторжением, к стандартной позиции Китая по неприсоединению.

"Отношения Китая с Россией не являются стабильными, и на них повлияли события последних двух лет", — написал он.

Напомним, Wall Street Journal 16 апреля сообщила о том, что РФ обеспечила Иран самолетами Су-35 и ЗРК С-400 в обмен на "шахеды" и ракеты. В дополнение к тысячам беспилотников, закупленных в Иране, в конце прошлого года РФ согласилась приобрести дополнительные товары военного назначения на сумму около 2 миллиардов долларов.