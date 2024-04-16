"Відносини КНР з РФ не є стабільними": фахівець з Китаю назвав фактори поразки Росії в Україні

Попри заяву щодо нейтралітету, Пекін мовчазно підтримував війну Москви з самого початку, починаючи від протидії санкціям Заходу у відповідь і закінчуючи забороною критики Росії в китайських соціальних мережах.

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Професор Пекінського університету Фенг Юцзюнь зробив похмурий прогноз щодо війни очільника Кремля Володимира Путіна в Україні, припустивши, що спроби РФ приречені на провал. Свою думку він висловив у статті в The Economist.

Експерт представив чотири основні фактори, які, на його думку, "зроблять остаточну поразку Росії неминучим". "Рівень спротиву та національної єдності, які показали українці, який досі був надзвичайним", є першим із них.

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Наступною передумовою Фенг Юцзюнь назвав міжнародну підтримку Києва. Зі слів академіка, допомога "залишається широкою", хоча він визнав, що адміністрація президента Володимира Зеленського вважає її недостатньою.

Третім фактором є "природа сучасної війни". Зі слів Фенга, який описав це як поєднання "промислової потужності та систем командування, контролю, зв’язку та розвідки". Російська військова машина перебуває тут у невигідному становищі, як сказав експерт, тому що країна так і не повністю оговталася від "драматичної деіндустріалізації", яка виникла за розпадом Радянського Союзу.

Четвертим критичним дефіцитом Росії є брак інформації серед осіб, які приймають рішення на найвищому рівні в Кремлі. У пастці "інформаційного кокона" Путін і його радники з національної безпеки не мають доступу до точних розвідданих, що обмежує їхню здатність виправляти помилки.

Оцінка Фенга є відхиленням від меседжу китайського уряду. Попри заяву щодо нейтралітету, Пекін мовчазно підтримував війну Москви з самого початку, починаючи від протидії санкціям Заходу у відповідь і закінчуючи забороною критики Росії в китайських соціальних мережах.

Фенг також сказав, що "проникливі спостерігачі" помітили перехід підходу Пекіна до Москви від "безмежного партнерства", яке було проголошено Путіним і президентом Китаю Сі Цзіньпіном безпосередньо перед вторгненням, до стандартної позиції Китаю щодо неприєднання.

"Відносини Китаю з Росією не є стабільними, і на них вплинули події останніх двох років", — написав він.

Нагадаємо, Wall Street Journal 16 квітня повідомила про те, що РФ забезпечила Іран літаками Су-35 та ЗРК С-400 в обмін на "шахеди" та ракети. На додаток до тисяч безпілотників, закуплених в Ірані, наприкінці минулого року РФ погодилася придбати додаткові товари військового призначення на суму близько 2 мільярдів доларів.