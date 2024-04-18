9 килотонн: общий заряд ракет, выпущенных по Украине, эквивалентен ядерной бомбе, — СМИ

Российские обстрелы были нацелены на энергосистему Украины, что грозит отключениями света уже летом.

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Российские войска нанесли несколько масштабных ракетных ударов по Украине. Суммарный заряд всех ракет составляет примерно 9 килотонн. Об этом сообщает АрмияInform.

Целями для российских авиаударов стали объекты энергосистемы. В издании Минобороны разобрались, каким образом можно улучшить защиту системы, и почему ее стоит рассредоточить. В Украине гибкость систем электроснабжения обеспечивалась благодаря ТЭС и возобновляемым источникам энергии. Они способны быстро менять объем генерации в соответствии с потребностями потребления. Но российские атаки очень сильно подорвали способности маневровой генерации.

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Автор приводит данные, что за первый квартал 2024 года российские войска запустили такое количество ракет, равное малой ядерной бомбе на 9 килотонн. Поэтому в дальнейшем Украине важно развивать распределенную генерацию. Вместо одной большой ТЭЦ на 800 МВт надо строить 40 станций по 20 МВт. Ими могут быть маневровые газовые электростанции, модульные котельные и малые гидроэлектростанции.

Также важно создать широкую коалицию по типу "Рамштайн" для поиска и доставки необходимого оборудования для восстановления энергетики, кроме этого важно увеличить лимиты поставок импорта из энергосети ЕС.

Напомним, 17 апреля в ДТЭК сообщили, что ситуация в энергетике самая сложная с начала полномасштабной войны. Главная проблема — отсутствие достаточного количества систем ПВО.

Также СМИ писали, что тариф на электроэнергию могут повысить уже летом из-за многомиллиардных потерь, которые понесла украинская энергетика.