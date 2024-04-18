9 килотонн: общий заряд ракет, выпущенных по Украине, эквивалентен ядерной бомбе, — СМИ
Российские обстрелы были нацелены на энергосистему Украины, что грозит отключениями света уже летом.
Российские войска нанесли несколько масштабных ракетных ударов по Украине. Суммарный заряд всех ракет составляет примерно 9 килотонн. Об этом сообщает АрмияInform.
Целями для российских авиаударов стали объекты энергосистемы. В издании Минобороны разобрались, каким образом можно улучшить защиту системы, и почему ее стоит рассредоточить. В Украине гибкость систем электроснабжения обеспечивалась благодаря ТЭС и возобновляемым источникам энергии. Они способны быстро менять объем генерации в соответствии с потребностями потребления. Но российские атаки очень сильно подорвали способности маневровой генерации.
Автор приводит данные, что за первый квартал 2024 года российские войска запустили такое количество ракет, равное малой ядерной бомбе на 9 килотонн. Поэтому в дальнейшем Украине важно развивать распределенную генерацию. Вместо одной большой ТЭЦ на 800 МВт надо строить 40 станций по 20 МВт. Ими могут быть маневровые газовые электростанции, модульные котельные и малые гидроэлектростанции.
Также важно создать широкую коалицию по типу "Рамштайн" для поиска и доставки необходимого оборудования для восстановления энергетики, кроме этого важно увеличить лимиты поставок импорта из энергосети ЕС.
Напомним, 17 апреля в ДТЭК сообщили, что ситуация в энергетике самая сложная с начала полномасштабной войны. Главная проблема — отсутствие достаточного количества систем ПВО.
Также СМИ писали, что тариф на электроэнергию могут повысить уже летом из-за многомиллиардных потерь, которые понесла украинская энергетика.