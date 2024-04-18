Не клиент, а партнер: зачем делегацию из Ирана пустили на производство ЗРК С-400, — СМИ

По информации американской разведки, визит иранской делегации в РФ мог способствовать заключению соглашений, в рамках которых Иран получит российские ЗРК и истребители Су-35. А Москва — ракеты класса "земля-земля" для использования против Украины.

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В марте прошлого года делегация из Ирана впервые побывала на предприятии по производству ЗРК С-400, которое находится в российском Екатеринбурге. Предполагается, что поездка помогла закрепить соглашения между Москвой и Тегераном по поставкам желанных комплексов ПВО, которые, по мнению некоторых экспертов, способны противостоять стелс-истребителям Израиля или США. О последствиях визита и укрепления военных связей РФ и Ирана рассказали журналисты The Washington Post.

В статье отмечается, что предлагаемая Тегераном закупка российских истребителей систем ПВО С-400 может значительно укрепить военный потенциал Ирана, создавая огромную угрозу для безопасности Израиля. Информация об этом, якобы попала в руки спецслужб США, в результате утечки иранских электронных писем. В них поездка иранской делегации, которая посетила, в том числе, НПП "Старт", описывается как демонстрация "научно-технического потенциала и производственных возможностей", которые Россия может предложить Ирану.

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Для сбора информации и запугивания: стала известна цель визита делегации Ирана в Бельгию

"Привел ли этот визит непосредственно к покупке, неизвестно. Но поездка является символом того, что сотрудники разведки описывают как углубление стратегического партнерства между Москвой и Тегераном за два года, прошедшие после полномасштабного вторжения России в Украину", — пишут обозреватели.

Военное производство НПП "Старт"

Иран не клиент

Кроме того, продолжают журналисты, недавно также стали известны конфиденциальные соглашения, инициированные Россией, с намерением поставить Ирану истребители Су-35. Эта сделка, если она будет завершена, позволит значительно модернизировать возможности ВВС Ирана. Также Россия обязалась предоставить техническую помощь с иранскими спутниками-шпионами и оказать поддержку в создании ракет для вывода большего количества спутников в космос.

Российские истребители Су-35 Фото: topwar.ru

С точки зрения западных исследовательских институтов, с учетом вышесказанного Иран следует рассматривать не просто как клиента России, а скорее как равноправного торгового партнера, занимающегося покупкой и продажей оружия. Отношения между этими двумя странами глубоко переплетены благодаря обмену информацией и технологиями.

Например, директор Евразийской программы Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина Ханна Нотте заявила, что такие шаги стоит расценивать как партнерство двух стран.

"Это больше не динамика "покровитель — клиент", когда Россия имела все рычаги влияния. Иранцы извлекают выгоду из этих перемен. Характер их отношений вышел за рамки простого получения товаров. Происходит передача знаний, есть нематериальные выгоды", — подчеркнула она.

Москва также извлекает выгоду из этого сотрудничества, полагают представители разведки. В дополнение к тысячам беспилотников, закупленных у Ирана, в конце прошлого года Россия согласилась закупить дополнительные военные товары на сумму около 2 млрд долларов, в том числе оборонительные системы против дронов, которые стали главным приоритетом для ВС РФ в Украине.

Кроме того, Тегеран отдельно согласился продать Москве ракеты класса "земля-земля" для использования против Украины, и ожидается, что поставки оружия начнутся в ближайшее время.

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