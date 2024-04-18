Не клієнт, а партнер: навіщо делегацію з Ірану пустили на виробництво ЗРК С-400, — ЗМІ

За інформацією американської розвідки, візит іранської делегації у РФ міг сприяти укладенню угод, у рамках яких Іран отримає російські ЗРК і винищувачі Су-35. А Москва — ракети класу "земля-земля" для використання проти України.

Related video

У березні минулого року делегація з Ірану вперше побувала на підприємстві з виробництва ЗРК С-400, яке розташоване в російському Єкатеринбурзі. Передбачається, що поїздка допомогла закріпити угоди між Москвою і Тегераном щодо постачання омріяних комплексів ППО, які, на думку деяких експертів, здатні протистояти стелс-винищувачам Ізраїлю або США. Про наслідки візиту та зміцнення військових зв'язків РФ та Ірану розповіли журналісти The Washington Post.

У статті наголошується, що пропонована Тегераном закупівля російських винищувачів систем ППО С-400 може значно зміцнити військовий потенціал Ірану, створюючи величезну загрозу для безпеки Ізраїлю. Інформація про це нібито потрапила до рук спецслужб США внаслідок витоку іранських електронних листів. У них поїздка іранської делегації, яка відвідала, зокрема, НВП "Старт", описується як демонстрація "науково-технічного потенціалу і виробничих можливостей", які Росія може запропонувати Ірану.

Важливо

Для збору інформації та залякування: стала відома ціль візиту делегації Ірану до Бельгії

"Чи призвів цей візит безпосередньо до покупки, невідомо. Але поїздка є символом того, що співробітники розвідки описують як поглиблення стратегічного партнерства між Москвою і Тегераном за два роки, що минули після повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — пишуть оглядачі.

Військове виробництво НВП "Старт"

Іран не клієнт

Крім того, продовжують журналісти, нещодавно також стали відомі конфіденційні угоди, ініційовані Росією, з наміром поставити Ірану винищувачі Су-35. Ця угода, якщо її буде завершено, дасть змогу значно модернізувати можливості ВПС Ірану. Також Росія зобов'язалася надати технічну допомогу з іранськими супутниками-шпигунами та надати підтримку у створенні ракет для виведення більшої кількості супутників у космос.

Російські винищувачі Су-35 Фото: topwar.ru

З точки зору західних дослідницьких інститутів, з урахуванням вищесказаного Іран слід розглядати не просто як клієнта Росії, а скоріше як рівноправного торговельного партнера, який займається купівлею і продажем зброї. Відносини між цими двома країнами глибоко переплетені завдяки обміну інформацією та технологіями.

Наприклад, директор Євразійської програми Центру досліджень нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна Ханна Нотте заявила, що такі кроки варто розцінювати як партнерство двох країн.

"Це більше не динаміка "покровитель — клієнт", коли Росія мала всі важелі впливу. Іранці отримують вигоду з цих змін. Характер їхніх відносин вийшов за рамки простого отримання товарів. Відбувається передача знань, є нематеріальні вигоди", — підкреслила вона.

Москва також отримує вигоду з цієї співпраці, вважають представники розвідки. На додаток до тисяч безпілотників, закуплених у Ірану, наприкінці минулого року Росія погодилася закупити додаткові військові товари на суму близько 2 млрд доларів, зокрема оборонні системи проти дронів, які стали головним пріоритетом для ЗС РФ в Україні.

Крім того, Тегеран окремо погодився продати Москві ракети класу "земля-земля" для використання проти України, і очікується, що постачання зброї розпочнеться найближчим часом.

Важливо