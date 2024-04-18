Россия наймет больше контрактников, пытаясь избежать непопулярной мобилизации, — СМИ

Армейское командование РФ частично полагается на то, что некоторые нынешние призывники подпишут контракты. Этой весной 150 тысяч россиян могут призваны на срочную военную службу.

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Кремль стремится не допустить повторения мобилизации в сентябре 2022 года, которая пошатнула общественное доверие и спровоцировала бегство из страны до миллиона россиян, поэтому Россия нанимает больше контрактников. Об этом сообщает Bloomberg.

Подкрепленная преимуществом в боеприпасах, российская армия продолжает наступать, в то время как украинские войска испытывают трудности из-за задержки военной помощи со стороны США и Европы и недостатка личного состава. Как говорится в сообщении, ставка на постепенный приток новых войск для замещения потерь и наращивания численности, а не на одномоментный призыв еще 300 тысяч военнослужащих, ограничивает военные возможности России.

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Установление контроля над Харьковом, вторым по величине городом Украины, или захват Запорожья на юго-востоке, вероятно, потребует новых значительных боевых сил. Штурм стратегического южного портового города Одессы был бы еще более сложной задачей, как считают аналитики.

"Российские власти стараются не проводить новую мобилизацию, пока есть возможность ее избежать", — сказал Павел Лузин, российский военный эксперт.

Сейчас армейское командование частично полагается на то, что некоторые нынешние призывники подпишут контракты, по словам двух человек, знакомых с ситуацией. Этой весной 150 тысяч россиян могут призваны на срочную военную службу.

По словам Лузина, закон позволяет отправлять этих призывников на поле боя после четырех месяцев военной службы. Это нарушило бы неоднократные публичные обещания не отправлять призывников в зону боевых действий, поэтому армейские чиновники подталкивают их к переходу на профессиональный контракт, что они могут сделать с первого дня службы в соответствии с законодательными изменениями, одобренными в прошлом году.

На самом деле все больше призывников жалуются на значительное психологическое, а в некоторых случаях и физическое давление. Неправительственная организация Idite Lesom или Get Lost, которая помогает людям, желающих избежать отправки на войну в Украину, зафиксировали соответствующие случаи.

"Одного мальчика посадили в яму и держали несколько дней без еды, пока он не согласился подписать контракт", — рассказал руководитель группы Григорий Свердлин.

Напомним, 17 апреля нардеп объяснил, как будут мобилизовать осужденных в ВСУ. Нардеп Роман Костенко заявил, что в начале войны государство уже освобождало заключенных, которые принимали участие в боевых действиях. Если человек уже был осужден, то его могут мобилизовать через амнистию.