Росія найме більше контрактників, намагаючись уникнути непопулярної мобілізації, – ЗМІ

Армійське командування РФ частково покладається на те, що деякі теперішні призовники підпишуть контракти. Цієї весни 150 тисяч росіян можуть призвані на строкову військову службу.

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Кремль прагне не допустити повторення мобілізації у вересні 2022 року, яка похитнула суспільну довіру і спровокувала втечу з країни до мільйона росіян, тому Росія наймає більше контрактників. Про це повідомляє Bloomberg.

Підкріплена перевагою в боєприпасах, російська армія й надалі наступає, в той час, як українські війська зазнають труднощів через затримки військової допомоги з боку США і Європи та нестачу особового складу. Як йдеться у повідомленні, ставка на поступовий приплив нових військ для заміщення втрат і нарощування чисельності, а не на одномоментний призов ще 300 тисяч військовослужбовців, обмежує військові можливості Росії.

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Встановлення контролю над Харковом, другим за величиною містом України, або захоплення Запоріжжя на південному сході, ймовірно, потребуватиме нових значних бойових сил. Штурм стратегічного південного портового міста Одеси був би ще складнішим завданням, як вважають аналітики.

"Російська влада намагається не проводити нову мобілізацію, поки є можливість її уникнути", — сказав Павло Лузін, російський військовий експерт.

Наразі армійське командування частково покладається на те, що деякі теперішні призовники підпишуть контракти, за словами двох осіб, знайомих із ситуацією. Цієї весни 150 тисяч росіян можуть призвати на строкову військову службу.

За словами Лузіна, закон дозволяє відправляти цих призовників на поле бою після чотирьох місяців військової служби. Це порушило б неодноразові публічні обіцянки не відправляти призовників у зону бойових дій, тому армійські чиновники підштовхують їх до переходу на професійний контракт, що вони можуть зробити з першого дня служби відповідно до законодавчих змін, схвалених минулого року.

Насправді все більше призовників скаржаться на значний психологічний, а в деяких випадках і фізичний тиск. Неурядова організація Idite Lesom або Get Lost, яка допомагає людям, що хочуть уникнути відправки на війну в Україну, зафіксували відповідні випадки.

"Одного хлопчика посадили в яму і тримали кілька днів без їжі, поки він не погодився підписати контракт", — розповів керівник групи Григорій Свердлін.

Нагадаємо, 17 квітня нардеп пояснив, як мобілізуватимуть засуджених у ЗСУ. Нардеп Роман Костенко заявив, що на початку війни держава вже звільняла ув'язнених, які брали участь у бойових діях. Якщо людина вже була засуджена, то її можуть мобілізувати через амністію.