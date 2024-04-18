Производит лишь 4-5 ракет в месяц: сколько "Кинжалов" имеет на вооружении Россия, — ГУР

Как рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, теоретически на "Кинжал" можно влиять с помощью средств РЭБ, однако сделать это крайне сложно.

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У России на данный момент может быть в арсенале около 80 ракет "Кинжал". Об этом "24 каналу" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, каждый месяц Россия может производить лишь несколько таких ракет.

"В среднем 4–5 ракет в месяц", – сказал представитель ГУР.

В материале говорится, что точный подсчет ракет, которыми Россия ударила по Украине, проводят Воздушные силы ВСУ.

Как рассказал журналистам представитель Воздушных сил Илья Евлаш, теоретически на "Кинжал" можно влиять с помощью средств РЭБ, однако сделать это крайне сложно.

Он отметил, что "Кинжал" — это очень быстрая ракета, которая взлетает высоко и атакует по баллистической траектории.

"Конечно, что на такой скорости достаточно сложно уже повлиять на ракету, когда она уже заходит на ударную траекторию.", – рассказал Евлаш.

По его словам, Украина нуждается в большем количестве комплексов ЗРК Patriot, которые включают в себя пусковые установки и командные пункты. Евлаш заявил, что ЗРК SAMP/T, если верить производителю, тоже может сбивать "Кинжалы", однако пока не было возможности проверить это на практике.

Ранее СМИ сообщали, что ПВО Украины становится все более дырявой, что дает России шанс нанести сокрушительные атаки. Россия применила шесть так называемых гиперзвуковых ракет "Кинжал", а Украина не смогла перехватить ни одну из них. Серия атак в прошлый четверг была особенно разрушительной.