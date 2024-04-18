Оккупанты в Крыму мобилизовали местных в один из крупнейших мусульманских праздников, — АТЕШ

В этом году Ураза-байрам пришелся на 10 апреля. В партизанском движении уточнили, что российские оккупационные власти специально совершили облаву на тех, кто по традиции отдыхал в этот день.

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Во время празднования Ураза-байрама — последнего дня поста в священный для мусульман месяц Рамадан — оккупанты совершили облаву на местное население с целью мобилизовать мужчин в российскую армию. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ".

"Агенты "АТЕШ" сообщают, что россияне провели массовую облаву на местное население Симферопольского района с целью мобилизации их в вооруженные силы РФ непосредственно в один из главных мусульманских праздников", — говорится в сообщении.

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В партизанском движении уточнили, что облава произошла именно в день Ураза-байрама. В этом году этот праздник пришелся на 10 апреля.

"Россияне продолжают проводить мобилизацию на оккупированных украинских территориях, что является тяжким международным преступлением", — отметили в "АТЕШ".

Что известно об Ураза-байраме

Ураза-байрам — это один из двух главных мусульманских праздников (другой — это Курбан-байрам, который празднуют ровно через 70 дней после Ураза-байрама). Он берет свое начало со времен пророка Мухаммеда. По легенде впервые его начали отмечать в 624 году.

Ураза-байраму предшествуют 30 дней священного для мусульман месяца Рамадан, когда верующие придерживаются строгого правила — отказываются от еды и питья в светлое время суток. И именно с наступлением Ураза-байрам эти запреты снимаются. Кроме того, после Ураза-байрама также разрешается курить сигареты и играть свадьбы.

При этом в сам день праздника, а точнее в вечер перед ним и весь Ураза-байрам, запрещается работать, убирать в доме, стирать и заниматься любыми другими домашними делами, а также ссориться, сквернословить или отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Обязательным в этот праздник является подать милостыню и помочь нуждающимся продуктами или деньгами.

Считается, что Ураза-байрам — это шанс для верующих начать новую жизнь и сохранить духовную чистоту, которую они приобрели в течение благословенного месяца Рамадан.

Напомним, 15 апреля партизанское движение украинцев и крымских татар "АТЕШ" обнаружило системы российских ПВО в Севастополе, которые оккупанты разместили возле домов жителей города и на окраинах и в пригороде.

12 апреля "АТЕШ" сообщил, что российские военные массово пропадают в Херсонской области. Они отказываются выполнять боевые задачи и самовольно покидают места временной дислокации.