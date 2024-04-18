Окупанти в Криму мобілізували місцевих в одне з найбільших мусульманських свят, — АТЕШ

Цього року Ураза-байрам припав на 10 квітня. В партизанському русі уточнили, що російська окупаційна влада спеціально здійснила облаву на тих, хто за традицією відпочивав у цей день.

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Під час святкування Ураза-байраму — останнього дня посту у священний для мусульман місяць Рамадан — окупанти здійснили облаву на місцеве населення з метою мобілізувати чоловіків до російської армії. Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" повідомляють, що росіяни провели масову облаву на місцеве населення Сімферопольського району з метою мобілізації їх до збройних сил РФ безпосередньо в одне з головних мусульманських свят", — йдеться у повідомленні.

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В партизанському русі уточнили, що облава сталася саме у день Ураза-байраму. Цього року це свято припало на 10 квітня.

"Росіяни продовжують проводити мобілізацію на окупованих українських територіях, що є тяжким міжнародним злочином", — наголосили в "АТЕШ".

Що відомо про Ураза-байрам

Ураза-байрам — це одне з двох головних мусульманських свят (інше — це Курбан-байрам, яке святкують рівно через 70 днів після Ураза-байраму). Воно бере свій початок із часів пророка Мухаммеда. За легендою вперше його почали відзначати у 624 році.

Ураза-байраму передують 30 днів священного для мусульман місяця Рамадан, коли віряни дотримуються суворого правила — відмовляються від їжі та пиття у світлий час доби. І саме з настанням Ураза-байрам ці заборони знімаються. Крім того, після Ураза-байраму також дозволяється палити цигарки та грати весілля.

Водночас у сам день свята, а точніше у вечір перед ним і весь Ураза-байрам, забороняється працювати, прибирати в домі, прати і займатися будь-якими іншими домашніми справами, а також сваритися, лихословити чи відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Обов'язковим у це свято є подати милостиню і допомогти нужденним продуктами або грошима.

Вважається, що Ураза-байрам — це шанс для вірян почати нове життя і зберегти духовну чистоту, яку вони набули протягом благословенного місяця Рамадан.

Нагадаємо, 15 квітня партизанський рух українців і кримських татар "АТЕШ" виявив системи російських ППО у Севастополі, які окупанти розмістили біля будинків мешканців міста та на околицях і у передмісті.

12 квітня "АТЕШ" повідомив, що російські військові масово пропадають у Херсонській області. Вони відмовляються виконувати бойові завдання і самовільно залишають місця тимчасової дислокації.