Уничтожение стратегического бомбардировщика Ту-22М3: уменьшится ли количество ракетных атак РФ

Удары украинских военных могут доставать дальше и угрожать стратегической авиации противника. Бойцы делают все, чтобы обезопасить себя от вражеских ракетных атак, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Силы обороны впервые уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ. По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, Украина увеличивает и расширяет свои возможности. Об этом он сообщил в комментарии "РБК-Украина".

Он отметил, что о расширении возможностей Украины свидетельствуют удары по аэродрому в Джанкое (Крым), радарам в Мордовии и Брянской области и уничтожение самолета Ту-22М3.

"Мы можем доставать гораздо дальше и угрожать уже и стратегической авиации причем не только в воздухе, а больше на земле", — сказал Александр Мусиенко и подчеркнул, что аэродром в Оленье больше не является недосягаемой целью для украинских БПЛА.

Эксперт считает, что все это является системной работой для того, чтобы противодействовать стратегической авиации врага и чтобы вражеские борта, а именно Ту-22М3, не подлетали к Украине. Тогда как оккупанты еще имеют возможности применять Ту-95.

"По Ту-95 решения будут в том, чтобы поразить их именно на аэродромах", — убежден он.

Уменьшатся ли атаки РФ после уничтожения Ту-22М3 после уничтожения Ту-22М3

Журналисты спросили у Мусиенко, могут ли уменьшиться ракетные атаки врага после уничтожения Ту-22М3. На что тот ответил, что будут приниматься меры, чтобы такие атаки минимизировать и последствия были не столь значительными. Он добавил, что Украина не может полностью обезопасить себя от подобных атак, однако соответствующая работа ведется.

Уничтожение Ту-22М3: что известно

19 апреля в Ставропольском крае России упал бомбардировщик Ту-22М3. Командующий Воздушных Сил Николай Олещук заявил, что подразделением Воздушных сил вместе с ГУР МО был впервые уничтожен дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Также впервые были ликвидированы две ракеты к нему Х-22. Источники Фокуса отметили, что вражеский борт был поражен из зенитно-ракетного комплекса С-200. Эту операцию готовили более недели, в частности ждали удобного момента.

Напомним, представитель Воздушных сил Илья Евлаш рассказал, что уничтожение бомбардировщика Ту-22М3 является местью за атаку на города Украины. По его словам, сегодня у российских СМИ будет "черный день".