Теряют технику и штурмуют с четырех направлений: эксперт о попытках ВС РФ взять Часов Яр

По словам военного эксперта Константина Машовца, россиянам удалось продвинуться на северо-запад от села Ивановское и проникнуть в район "Канала" с востока. Однако они пока не смогли полностью захватить этот район, и сейчас удерживаются на этой позиции с трудом.

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Вооруженные силы Российской Федерации массированно атакуют позиции Сил обороны Украины в городе Часов Яр Донецкой области, при этом оккупанты теряют большое количество техники в неэффективных штурмах. Об этом 19 апреля пишет военный эксперт Константин Машовец.

Он указывает, что командование группы войск "Юг" противника задействовало на этом направлении большое количество войск и сил, в их числе 200-я ОМСБр из состава 14-го арамейского, а также полками 98-й воздушно-десантной дивизии, 3-го АК и 102-го МСП 150-й МСД и батальоны 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Ситуация в районе Часового Яра Фото: deepstatemap.live

По словам эксперта, противник массированно атакует сразу на нескольких участках и направлениях. В частности:

Направление Богдановка — Калиновка.

Направление на восточный район города Часов Яра, известный как "Канал".

Атаки через лес северо-западнее Ивановского, вдоль дороги Т-0504.

Противник также действует между Ивановским и Клещиевкой, пытаясь выйти к каналу "Северский Донец — Донбасс".

По данным эксперта, россиянам удалось продвинуться дальше при помощи 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады на северо-запад от села Ивановское и также проникнуть в район "Канала" с востока при помощи 331-го парашютно-десантного полка 98-й ВДВ. Однако они пока не смогли полностью захватить этот район, и сейчас удерживаются на этой позиции с трудом, теряя большое количество техники.

Ситуация в районе Часового Яра Фото: deepstatemap.live

"Общее количество танков в составе ГВ "Юг" (а это, напомню, сразу несколько ключевых направлений — от Северского и Краматорского, до Кураховского на юге…), в результате интенсивных боев в течение нескольких предыдущих недель, существенно снизилось, и на данный момент составляет менее 650-и единиц (это, включая подбитые/временно выведенные из строя и находящиеся на ремонте в ремонтно-восстановительных подразделениях группировки)", — рассказал Машовец.

Эксперт также отмечает, что попытки интенсивного и массированного применения бронетехники в атаках и штурмах привели к ситуации, когда в боевых частях и соединениях группировки "Юг", вместе с резервными подразделениями, количество "относительно боеспособных" боевых бронированных машин (ББМ) всех разновидностей и типов, включая редкие экземпляры, не превышает 1850 единиц.

По словам военного аналитика, сейчас усилия противника по захвату города Часов Яр и формирование благоприятных для себя условий, вроде создания мощных фланговых групп, способных окружить район обороны ВСУ, пока еще далеки от конкретизации или реальной реализации.

"А "штурм в лоб" города, который пока мы видим… конечно, также возможен, но в смысле эффективности, цены и результативности имеет все шансы стать для противника далеко не таким, на который он рассчитывает", — заключает эксперт.

Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете от 17 апреля указывал, что ВС РФ продвинулись в районе Часового Яра и продолжили наступление. При этом российские военные блогеры заявляли в течение 16-17 апреля, что оккупанты якобы захватили всю Богдановку, продвинулись ближе к Калиновке и вглубь до 500 метров в дачных районах к северу от Нового микрорайона в Часовом Яру. Однако аналитики не нашли визуального подтверждения этих заявлений.

Кроме того, 17 апреля спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что часть Донецкой области, которая находится под контролем ВСУ, может оказаться под угрозой, если оккупанты захватят Часов Яр возле Бахмута. Ведь в таком случае противник будет иметь возможность начать наступление на другие населенные пункты.