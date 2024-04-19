Не только в Крынках: ВС РФ усилили штурмы позиций ВСУ на нескольких направлениях

Украинские бойцы на юге ликвидировали почти сотню оккупантов, а также уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", 6 артсистем и почти 20 единиц автомобильной бронетехники.

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На фронте продолжается ежедневное отражение вражеских штурмов и контрбатарейная борьба. Об этом сообщают в Силах обороны юга.

Отмечается, что районе Старомайорского оккупанты совершили 3 штурма и в районе Работино провели попытку одного штурма. Во всех случаях на Ореховском направлении агрессор успеха не достиг.

На левом берегу Днепра на временно оккупированной Херсонщине россияне совершили 11 штурмов в направлении плацдарма возле Крынок. Но понеся потери, отошли на свои исходные позиции.

Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

Также в Силах обороны юга сообщили, что за минувшие сутки в операционной зоне было зафиксировано пролет 108 разведывательных дронов. Кроме аэроразведки, оккупанты давят артиллерийскими обстрелами и применяют большое количество ударных дронов различных типов.

На Ореховском направлении враг совершил 9 авиационных ударов с применением 8 управляемых авиабомб и более 60 неуправляемых авиационных ракет. На Херсонском направлении зафиксирован 1 авиационный удар с применением около десятка неуправляемых авиационных ракет.

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В свою очередь Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, их позициям и тылам. Подтверждена ликвидация 92 оккупантов и 32 единиц вооружения и военной техники.

Среди них зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", 19 единиц авто-бронетехники, 6 артиллерийских систем, 2 минометы, 2 разведывательных БпЛА "Зала" и "Суперкам", 1 лодка и аэрофотостанция. Также уничтожено 5 полевых пунктов боеснабжения и наблюдательный пункт.

Напомним, ранее мы писали, что ВС РФ массированно атакуют позиции Сил обороны Украины в городе Часов Яр Донецкой области, при этом оккупанты теряют большое количество техники в неэффективных штурмах.

Также Фокус писал, что россияне перебросили под Бахмут свои основные усилия, включая бронетехнику, личный состав и армейскую авиацию.