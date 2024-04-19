Не лише в Кринках: ЗС РФ посилили штурми позицій ЗСУ на кількох напрямках

Українські бійці на півдні ліквідували майже сотню окупантів, а також знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", 6 артсистем та майже 20 одиниць автомобільної бронетехніки.

Related video

На фронті триває щоденне відбиття ворожих штурмів та контрбатарейна боротьба. Про це повідомляють у Силах оборони півдня.

Зазначається, що районі Старомайорського окупанти здійснили 3 штурми та в районі Роботиного провели спробу одного штурму. У всіх випадках на Оріхівському напрямку агресор успіху не досяг.

На лівому берегу Дніпра на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни здійснили 11 штурмів в напрямку плацдарму біля Кринок. Але зазнавши втрат, відійшли на свої вихідні позиції.

Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

Також у Силах оборони півдня повідомили, що за минулу добу в операційній зоні було зафіксовано проліт 108 розвідувальних дронів. Окрім аеророзвідки, окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами та застосовують велику кількість ударних дронів різних типів.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 9 авіаційних ударів із застосуванням 8 керованих авіабомб та понад 60 некерованих авіаційних ракет. На Херсонському напрямку зафіксований 1 авіаційний удар із застосуванням близько десятка некерованих авіаційних ракет.

Важливо

Глухий кут у Кринках: чому на плацдармі не можуть просунутися ні ЗСУ, ні ЗС РФ

Зі свого боку Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, їх позиціях і тилах. Підтверджена ліквідація 92 окупантів та 32 одиниці озброєння та військової техніки.

Серед них зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", 19 одиниць авто-бронетехніки, 6 артилерійських систем, 2 міномети, 2 розвідувальні БпЛА "Зала" та "Суперкам", 1 човен та аерофотостанція. Також знищено 5 польових пунктів боєпостачання та спостережний пункт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ЗС РФ масовано атакують позиції Сил оборони України в місті Часів Яр Донецької області, при цьому окупанти втрачають велику кількість техніки в неефективних штурмах.

Також Фокус писав, що росіяни перекинули під Бахмут свої основні зусилля, включно з бронетехнікою, особовим складом та армійською авіацією.